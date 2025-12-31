НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 31.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Китайски кораби се оттеглят от водите край Тайван

          0
          34
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Китайски военни кораби и брегови охранителни кораби започнаха да се оттеглят от водите около Тайван, съобщиха от бреговата охрана на острова в сряда, като изглежда, че военните учения на Пекин са приключили. Според Хсие Чинг-чин, заместник-генерален директор на бреговата охрана на Тайван, няколко кораба все още се намират извън линията от 24 морски мили, но „ученията трябва да приключат“.

          - Реклама -

          Междувременно австралийското външно министерство осъди военните учения на Китай около Тайван, които нарече „дестабилизиращи“. Министерството изрази загриженост пред китайските власти и подчерта, че Австралия категорично се противопоставя на действия, които увеличават риска от инциденти или ескалация. „Разногласията трябва да се управляват чрез диалог, а не чрез използване на сила или принуда“, заявиха от Министерството на външните работи и търговията на Канбера, предупреждавайки, че подобни учения „рискуват да разпалят регионалното напрежение“.

          Китайски военни кораби и брегови охранителни кораби започнаха да се оттеглят от водите около Тайван, съобщиха от бреговата охрана на острова в сряда, като изглежда, че военните учения на Пекин са приключили. Според Хсие Чинг-чин, заместник-генерален директор на бреговата охрана на Тайван, няколко кораба все още се намират извън линията от 24 морски мили, но „ученията трябва да приключат“.

          - Реклама -

          Междувременно австралийското външно министерство осъди военните учения на Китай около Тайван, които нарече „дестабилизиращи“. Министерството изрази загриженост пред китайските власти и подчерта, че Австралия категорично се противопоставя на действия, които увеличават риска от инциденти или ескалация. „Разногласията трябва да се управляват чрез диалог, а не чрез използване на сила или принуда“, заявиха от Министерството на външните работи и търговията на Канбера, предупреждавайки, че подобни учения „рискуват да разпалят регионалното напрежение“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 5,0 в Северна Калифорния

          Георги Петров -
          Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Северна Калифорния, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Според данни от центъра, епицентърът на земетресението...
          Общество

          Бензиностанциите и техните предизвикателства при въвеждането на еврото

          Георги Петров -
          От 1 януари 2025 г. въвеждането на еврото поставя бензиностанциите пред сериозни предизвикателства. Преходът към новата валута създава рискове за затруднения както за търговците,...
          Война

          Украйна извърши атаки срещу Москва, Западна Русия и Крим

          Георги Петров -
          Руските власти съобщиха, че вчера Украйна е извършила серия от атаки срещу столицата Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров. Според Ройтерс и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions