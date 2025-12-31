Китайски кораби се оттеглят от водите край Тайван

Китайски военни кораби и брегови охранителни кораби започнаха да се оттеглят от водите около Тайван, съобщиха от бреговата охрана на острова в сряда, като изглежда, че военните учения на Пекин са приключили. Според Хсие Чинг-чин, заместник-генерален директор на бреговата охрана на Тайван, няколко кораба все още се намират извън линията от 24 морски мили, но „ученията трябва да приключат“.

Междувременно австралийското външно министерство осъди военните учения на Китай около Тайван, които нарече „дестабилизиращи“. Министерството изрази загриженост пред китайските власти и подчерта, че Австралия категорично се противопоставя на действия, които увеличават риска от инциденти или ескалация. „Разногласията трябва да се управляват чрез диалог, а не чрез използване на сила или принуда“, заявиха от Министерството на външните работи и търговията на Канбера, предупреждавайки, че подобни учения „рискуват да разпалят регионалното напрежение“.