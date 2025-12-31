НА ЖИВО
          
          
          
          Кристин Лагард: България влиза гордо в евро семейството

          1
          29
          БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          С влизането на България в 2026 година страната ни официално става част от еврозоната. Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изрази гордостта си и отправи специално видеообръщение към българите.

          „С навлизането в 2026 година, гордо посрещаме България в евро семейството“, заяви Лагард. Тя подчерта важността на всеотдайния труд на Българската народна банка и екипа ѝ в подготовката за въвеждането на еврото.

          Лагард пожела на всички българи щастлива и успешна Нова година, като отбеляза, че присъединяването към еврозоната е не само финансово постижение, но и стъпка към още по-тясна интеграция в Европейския съюз.

          През последните месеци страната ни премина през поредица от технически и организационни промени, за да бъде готова за плавното въвеждане на новата валута. От 1 януари 2026 г. българите ще могат да плащат с евро в търговските обекти и банки, а банкнотите и монетите ще се използват паралелно с лева за кратък период на адаптация.

          Присъединяването към еврозоната е исторически момент за България, символизиращ стабилност и доверие в икономическата политика на страната. Лагард подчерта, че ЕЦБ очаква България да извлече ползи както за бизнеса, така и за гражданите, като интеграцията в единната валутна система ще улесни търговията, пътуванията и финансовите операции.

          

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Балканите 2025: Година на трагедии, протести и шокиращи политически сътресения

          Пламена Ганева -
          Изминалата 2025 година бе белязана от редица трагедии, протести и политически промени на Балканите. Случилото се показа колко динамична и нестабилна остава ситуацията в...
          Общество

          Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута

          Пламена Ганева -
          Часове преди официалното въвеждане на еврото у нас, ресторантите в зимните курорти се подготвят за работа с двете валути – лева и евро. Специален...
          Политика

          Зарков: Протестът ще избухне с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

          Пламена Ганева -
          Бившият служебен правосъден министър Крум Зарков предупреди, че протестът на българските граждани ще се реализира с още по-голяма сила, ако арогантността в управлението продължи. „Чест...

