Кристин Лагард: България влиза гордо в евро семейството

С влизането на България в 2026 година страната ни официално става част от еврозоната. Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изрази гордостта си и отправи специално видеообръщение към българите.

„С навлизането в 2026 година, гордо посрещаме България в евро семейството", заяви Лагард. Тя подчерта важността на всеотдайния труд на Българската народна банка и екипа ѝ в подготовката за въвеждането на еврото.

Лагард пожела на всички българи щастлива и успешна Нова година, като отбеляза, че присъединяването към еврозоната е не само финансово постижение, но и стъпка към още по-тясна интеграция в Европейския съюз.

През последните месеци страната ни премина през поредица от технически и организационни промени, за да бъде готова за плавното въвеждане на новата валута. От 1 януари 2026 г. българите ще могат да плащат с евро в търговските обекти и банки, а банкнотите и монетите ще се използват паралелно с лева за кратък период на адаптация.

Присъединяването към еврозоната е исторически момент за България, символизиращ стабилност и доверие в икономическата политика на страната. Лагард подчерта, че ЕЦБ очаква България да извлече ползи както за бизнеса, така и за гражданите, като интеграцията в единната валутна система ще улесни търговията, пътуванията и финансовите операции.