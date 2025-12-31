Лудогорец ще може да разчита на Квадво Дуа в Лига Европа

Лудогорец ще направи поне една промяна в картотеките на УЕФА за участието в Лига Европа. Разградчани ще върнат в групата централния нападател Квадво Дуа. Първоначално швейцарският национал не бе заявен пред УЕФА за евротурнирите, тъй като се възстановяваше от операция.

В края на есенния дял обаче Дуа напомни на себе си и в 4 мача в елита и 1 за купата вкара 5 гола.

Тепърва обаче ще се преценява кой играч ще бъде заменен от предварително записаните. Не е изключено това да е и Агибу Камара, който лекува контузия.

На 22 януари Лудогорец гостува на Рейнджърс, а седмица по-късно – на 29 януари приема Ница в последния си мач.