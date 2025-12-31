НА ЖИВО
      сряда, 31.12.25
          Министър Кирилов: Всеки преглед се записва в 'еЗдраве'

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Всички медицински прегледи и изследвания, извършени на пациент, независимо от това кой ги плаща, задължително се вписват в електронното му здравно досие. Това обяви министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов, като подчерта, че дигитализацията е ключов процес за по-прозрачна и ефективна система.

          През 2026 г. започват национални скринингови кампании за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка, а 17 областни болници ще бъдат свързани в реално време с високотехнологични строук центрове за по-бързо и навременно лечение на инсулти. Строежът на националната детска болница също преминава в същинска фаза – проектиране и строителство.

          Министърът отбеляза, че са увеличени финансирането за специализации на лекари, сестри и акушерки, а нови програми подпомагат обучението и развитието на специалистите. В плановете влиза и по-добро осигуряване с лекарства чрез нов законопроект и електронна система за проследяване.

          Сред постигнатите мерки е и ограничаването на палмовото масло в храненето на деца в училища и детски заведения, с цел намаляване на рисковете за здравето.

          Кирилов подчерта, че електронните здравни досиета дават на пациентите контрол и прозрачност, като всички прегледи могат да се проследяват чрез приложението „еЗдраве“.

