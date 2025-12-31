НА ЖИВО
          Напусна ни легендарен бивш български тенисист

          На 84-годишна възраст си отиде Стефан Цветков

          0
          5
          Снимка: www.facebook.com/BulgarianTennisFederation
          На 84-годишна възраст, точно в навечерието на новата 2026 година, ни напусна един от най-заслужилите и обичани български тенисисти и деятели – Стефан Цветков.

          Големия Цъф, както е популярен в тенис средите, е роден на 11 август 1941 г. в София. Започва да играе тенис 13-годишен на кортовете на Спартак (впоследствие Левски Спартак). Активен състезател е до 40-годишна възраст, като участва на общо 25 държавни първенства. Играл е на всички 5 национални спартакиади.

          Цветков е многократен юношески шампион на страната, бил е и студентски шампион на България, а също двукратен шампион на двойки, в тандем с Цветан Цолов. 

          Големия Цъф е национал в периода 1959-1966 г. Бил е капитан на националния отбор както за Купа Дейвис, така и за европейското отборно първенство King`s cup.

          След края на тенис кариерата си той става журналист, като е бил ТВ коментатор на тенис състезания, а в предаването „Всяка неделя“ води култовата спортна рубрика „Спортни свидетелства“. Той е и сред организаторите на двете издания на турнира „Академик“ в София през 1980 и 1981 г., когато те са кръг от веригата на АТР Volvo Grand Prix. Неговият син Стефан Цветков – Малкия Цъф пък е дългогодишен президент на българската федерация по тенис. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

