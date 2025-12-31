НА ЖИВО
          Нетаняху: Ново правителство в Газа ще бъде възможно само след разоръжаването на Хамас

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ново правителство в ивицата Газа би могло да бъде сформирано през следващата година, при условие че радикалното палестинско движение Хамас бъде разоръжавано. Това той сподели в интервю за Fox News.

          „Ново правителство в Газа е възможно, ако Хамас бъде разоръжен“, каза Нетаняху и добави, че всяко „потенциално ново правителство“ няма да може да функционира в палестинския анклав, ако Хамас все още притежава оръжия. „Ако разоръжим Хамас с помощта на международни сили или по друг начин, тогава да, виждам различно бъдеще за Газа“, подчерта израелският премиер. Той изтъкна, че разоръжаването на Хамас е необходима стъпка, която всички разбират, включително самото движение, което се противопоставя на този процес.

          „Въпросът не е да се преговаря с Хамас“, заяви Нетаняху, като подчерта, че палестинското движение трябва да „изчезне“. „Знаете ли кой иска това повече от всеки друг? Народът на Газа“, добави той.

          Според израелския премиер, Хамас продължава да има около 20 000 бойци, въоръжени основно с автомати „Калашников“, които използват за изпълнение на екзекуции на тези, които се противопоставят на тяхната власт. „Те са убили много палестинци“, заяви Нетаняху, като уточни, че Хамас притежава и 60 000 автомата „Калашников“. Той подчерта, че същността на разоръжаването е да се отнемат тези оръжия.

          Премиерът също така заяви, че тунелите, използвани от Хамас, трябва да бъдат унищожени, но „Хамас отказва да направи това“.

          На 29 декември Нетаняху се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго, Флорида. След срещата Тръмп заяви, че Хамас ще получи „много кратко време“ за разоръжаване, в противен случай ще „плати адска цена“. Той добави, че процесът ще бъде наблюдаван от специалния пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и неговия зет, Джаред Кушнер.

          - Реклама -

