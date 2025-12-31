НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 31.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          От лична трагедия до обществена кауза: Николай Попов – българската личност на 2025 г.

          0
          63
          Снимка: bgonair.bg
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Френското списание „Курие де Балкан“ отличи Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, като личност на годината от България за 2025 г. В престижната си селекция изданието определя Попов като „борец срещу войната по пътищата“ – символ на гражданската съпротива срещу пътната несигурност и институционалното бездействие.

          - Реклама -

          Сияна загина на 31 март 2025 г. при тежка катастрофа край Телиш – трагедия, която предизвика вълна от протести в цялата страна. Общественият гняв беше насочен към лошото състояние на пътната инфраструктура и липсата на адекватни мерки за безопасност. Шофьорът на камиона, участвал в инцидента, е с постоянна мярка „задържане под стража“, като изданието припомня, че е бил санкциониран и за шофиране под въздействието на алкохол.

          „Курие де Балкан“ подчертава, че участъкът от пътя, на който загина Сияна, е известен с честите катастрофи, особено с тежкотоварни автомобили, а реални подобрения са предприети едва след общественото недоволство. Според публикацията България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европа – 74 загинали на един милион жители, като през 2024 г. жертвите са били 478 души. Именно поради тези тревожни данни българските медии все по-често определят ситуацията като „война по пътищата“.

          След смъртта на дъщеря си Николай Попов се превръща в активен обществен глас срещу тази „война“. Той открито критикува корупцията и некомпетентността на институциите и реагира остро срещу законодателни промени, които според него прехвърлят цялата отговорност за инцидентите единствено върху шофьорите.

          „Не съм видял нито една мярка, насочена към публичната администрация – нито за лошо построените пътища, нито за некачественото изпълнение. Този тип престъпление е напълно игнорирано и това изглежда умишлено“, заявява Попов, цитиран от списанието.

          Освен като активист, той се ангажира и с конкретна помощ – основава фондация на името на Сияна и започва дарителски инициативи и спасителни акции за деца в нужда. През август Николай Попов дари обезщетението от застрахователната компания за загубата на дъщеря си на реанимацията на УМБАЛ – Бургас.

          Френското издание отличава общо 13 личности от Балканите за 2025 г. – хора и инициативи, които се противопоставят на несправедливостта и защитават човешки права, културно наследство и граждански каузи. В този контекст историята на Николай Попов е представена като пример за това как личната трагедия може да се превърне в двигател за обществена промяна.

          Френското списание „Курие де Балкан“ отличи Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, като личност на годината от България за 2025 г. В престижната си селекция изданието определя Попов като „борец срещу войната по пътищата“ – символ на гражданската съпротива срещу пътната несигурност и институционалното бездействие.

          - Реклама -

          Сияна загина на 31 март 2025 г. при тежка катастрофа край Телиш – трагедия, която предизвика вълна от протести в цялата страна. Общественият гняв беше насочен към лошото състояние на пътната инфраструктура и липсата на адекватни мерки за безопасност. Шофьорът на камиона, участвал в инцидента, е с постоянна мярка „задържане под стража“, като изданието припомня, че е бил санкциониран и за шофиране под въздействието на алкохол.

          „Курие де Балкан“ подчертава, че участъкът от пътя, на който загина Сияна, е известен с честите катастрофи, особено с тежкотоварни автомобили, а реални подобрения са предприети едва след общественото недоволство. Според публикацията България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европа – 74 загинали на един милион жители, като през 2024 г. жертвите са били 478 души. Именно поради тези тревожни данни българските медии все по-често определят ситуацията като „война по пътищата“.

          След смъртта на дъщеря си Николай Попов се превръща в активен обществен глас срещу тази „война“. Той открито критикува корупцията и некомпетентността на институциите и реагира остро срещу законодателни промени, които според него прехвърлят цялата отговорност за инцидентите единствено върху шофьорите.

          „Не съм видял нито една мярка, насочена към публичната администрация – нито за лошо построените пътища, нито за некачественото изпълнение. Този тип престъпление е напълно игнорирано и това изглежда умишлено“, заявява Попов, цитиран от списанието.

          Освен като активист, той се ангажира и с конкретна помощ – основава фондация на името на Сияна и започва дарителски инициативи и спасителни акции за деца в нужда. През август Николай Попов дари обезщетението от застрахователната компания за загубата на дъщеря си на реанимацията на УМБАЛ – Бургас.

          Френското издание отличава общо 13 личности от Балканите за 2025 г. – хора и инициативи, които се противопоставят на несправедливостта и защитават човешки права, културно наследство и граждански каузи. В този контекст историята на Николай Попов е представена като пример за това как личната трагедия може да се превърне в двигател за обществена промяна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зарков: Протестът ще избухне с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

          Пламена Ганева -
          Бившият служебен правосъден министър Крум Зарков предупреди, че протестът на българските граждани ще се реализира с още по-голяма сила, ако арогантността в управлението продължи. „Чест...
          Здраве

          Министър Кирилов: Всеки преглед се записва в ‘еЗдраве’

          Пламена Ганева -
          Всички медицински прегледи и изследвания, извършени на пациент, независимо от това кой ги плаща, задължително се вписват в електронното му здравно досие. Това обяви...
          България

          От пролет до полярен студ: януари с температурен шок от +18 до –18 градуса

          Пламена Ганева -
          Януари ще донесе сериозна динамика във времето – от силен мраз до необичайно високи за сезона температури. Това сочи прогнозата на Националния институт по...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions