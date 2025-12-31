От лична трагедия до обществена кауза: Николай Попов – българската личност на 2025 г.

Френското списание „Курие де Балкан“ отличи Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, като личност на годината от България за 2025 г. В престижната си селекция изданието определя Попов като „борец срещу войната по пътищата“ – символ на гражданската съпротива срещу пътната несигурност и институционалното бездействие.

- Реклама -

Сияна загина на 31 март 2025 г. при тежка катастрофа край Телиш – трагедия, която предизвика вълна от протести в цялата страна. Общественият гняв беше насочен към лошото състояние на пътната инфраструктура и липсата на адекватни мерки за безопасност. Шофьорът на камиона, участвал в инцидента, е с постоянна мярка „задържане под стража“, като изданието припомня, че е бил санкциониран и за шофиране под въздействието на алкохол.

„Курие де Балкан“ подчертава, че участъкът от пътя, на който загина Сияна, е известен с честите катастрофи, особено с тежкотоварни автомобили, а реални подобрения са предприети едва след общественото недоволство. Според публикацията България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европа – 74 загинали на един милион жители, като през 2024 г. жертвите са били 478 души. Именно поради тези тревожни данни българските медии все по-често определят ситуацията като „война по пътищата“.

След смъртта на дъщеря си Николай Попов се превръща в активен обществен глас срещу тази „война“. Той открито критикува корупцията и некомпетентността на институциите и реагира остро срещу законодателни промени, които според него прехвърлят цялата отговорност за инцидентите единствено върху шофьорите.

„Не съм видял нито една мярка, насочена към публичната администрация – нито за лошо построените пътища, нито за некачественото изпълнение. Този тип престъпление е напълно игнорирано и това изглежда умишлено“, заявява Попов, цитиран от списанието.

Освен като активист, той се ангажира и с конкретна помощ – основава фондация на името на Сияна и започва дарителски инициативи и спасителни акции за деца в нужда. През август Николай Попов дари обезщетението от застрахователната компания за загубата на дъщеря си на реанимацията на УМБАЛ – Бургас.

Френското издание отличава общо 13 личности от Балканите за 2025 г. – хора и инициативи, които се противопоставят на несправедливостта и защитават човешки права, културно наследство и граждански каузи. В този контекст историята на Николай Попов е представена като пример за това как личната трагедия може да се превърне в двигател за обществена промяна.