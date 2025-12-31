НА ЖИВО
      сряда, 31.12.25
          България

          От пролет до полярен студ: януари с температурен шок от +18 до –18 градуса

          Снимка: БГНЕС
          Януари ще донесе сериозна динамика във времето – от силен мраз до необичайно високи за сезона температури. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представена от синоптика Красимир Стоев в ефира на БНР.

          В полунощ срещу 1 януари, с настъпването на новата година, температурите в цялата страна ще бъдат отрицателни. Най-студено ще е в котловините на Югозападна България, където термометрите ще паднат под -10 градуса. В останалата част от страната ще има умерен вятър и повече облачност, като при ниските температури не са изключени и превалявания от сняг.

          Максималните температури в първите дни на януари ще се движат между 0 и 5 градуса, като за София се очакват около 0 градуса. На 1 януари времето ще бъде много студено, но още от 2 януари започва бързо затопляне.

          По думите на синоптиците до Йордановден температурите ще са по-високи от обичайните за сезона и на места ще напомнят за ранна пролет. В хода на месеца обаче се очакват резки промени. Най-ниските температури през януари ще достигнат между -18 и -13 градуса, а най-високите – между 10 и 15 градуса, като на отделни места са възможни и стойности до 18 градуса.

          Около 8–10 януари в Западна и Северна България дъждът ще премине в сняг, което ще върне типично зимната обстановка. Подобна динамика ще се запази и през втората половина на месеца.

          За разлика от България, по-голямата част от Европа ще бъде обхваната от по-сериозни студени въздушни маси. Според НИМХ това ще бъде нетипична зима за континента – подобни условия не са наблюдавани през последните 5–6 години.

          Синоптиците напомнят и за климатичните тенденции – през изминалата година е отчетен само един абсолютен температурен рекорд, но зачестяват продължителните горещи вълни, което е още един знак за променящия се климат.

          Януари се очертава като типичен зимен месец с резки контрасти – студ, сняг, вятър, но и кратки периоди с необичайна топлина.

          

