Преходът към еврото: Важна информация за новогодишната нощ и първите дни на 2025

От 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България. По време на този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карти на физически ПОС терминали, в интернет, както и тегленето от банкомат.

Съвети за новогодишната нощ

Препоръчва се да си осигурим пари в брой за новогодишната нощ и първите дни на 2025 г. Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка банка вече е информирала своите клиенти за достъпността на своите канали през този период.

Какво трябва да знаем за картите и сметките

Не е необходимо да подновявате банковите си карти или да откривате нови сметки заради еврото. През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ за превключване на картовите системи. От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро, а банкоматите ще разпространяват само евро банкноти.

Как ще се случи обменът на валута

От 1 януари до 30 юни 2025 г. ще можете да обменяте банкноти и монети от лева в евро в банките и в някои клонове на „Български пощи“ без такса по фиксирания курс от 1,95583. За монетите няма да се прилагат такси за броене, като се препоръчва да бъдат предварително сортирани, за да улесним процеса. При по-голямо количество ще бъдете насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини за по-бързо обслужване.