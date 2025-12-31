Проблеми със смяната на стотинки по време на прехода към еврото

Със смяната на лева с евро се разкриха огромни количества стотинки, съхранявани в домакинствата. Множество потребители носят торби с монети в магазини, бензиностанции и банкови офиси, за да ги „пласират“, като плащат с тях или ги внесат по сметки. Това обаче се оказва все по-трудно.

Много търговци отказват да приемат големи количества монети, посочвайки, че нямат къде да ги съхраняват. В някои магазини са поставени надписи, че „жълти стотинки не се приемат“, а на други места предупреждават, че не могат да приемат повече от 50 монети при едно пазаруване, пише „Сега“.

Тези ограничения са предвидени в Закона за въвеждане на еврото, който дава правото на търговците да откажат плащане с повече от 50 монети в левове (включително стотинки) през януари, когато в обращение ще бъдат и двете валути. Въпреки това, много търговски обекти започват да изпълняват тази разпоредба още през декември.

В този контекст, опашки се образуват пред машините за обмяна на стотинки в търговската верига „Метро“, която все още предлага такива устройства. Други търговски вериги, които преди време са предоставяли подобни услуги, вече са премахнали машините си.