НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 31.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Проблеми със смяната на стотинки по време на прехода към еврото

          0
          132
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Със смяната на лева с евро се разкриха огромни количества стотинки, съхранявани в домакинствата. Множество потребители носят торби с монети в магазини, бензиностанции и банкови офиси, за да ги „пласират“, като плащат с тях или ги внесат по сметки. Това обаче се оказва все по-трудно.

          - Реклама -

          Много търговци отказват да приемат големи количества монети, посочвайки, че нямат къде да ги съхраняват. В някои магазини са поставени надписи, че „жълти стотинки не се приемат“, а на други места предупреждават, че не могат да приемат повече от 50 монети при едно пазаруване, пише „Сега“.

          Тези ограничения са предвидени в Закона за въвеждане на еврото, който дава правото на търговците да откажат плащане с повече от 50 монети в левове (включително стотинки) през януари, когато в обращение ще бъдат и двете валути. Въпреки това, много търговски обекти започват да изпълняват тази разпоредба още през декември.

          В този контекст, опашки се образуват пред машините за обмяна на стотинки в търговската верига „Метро“, която все още предлага такива устройства. Други търговски вериги, които преди време са предоставяли подобни услуги, вече са премахнали машините си.

          Със смяната на лева с евро се разкриха огромни количества стотинки, съхранявани в домакинствата. Множество потребители носят торби с монети в магазини, бензиностанции и банкови офиси, за да ги „пласират“, като плащат с тях или ги внесат по сметки. Това обаче се оказва все по-трудно.

          - Реклама -

          Много търговци отказват да приемат големи количества монети, посочвайки, че нямат къде да ги съхраняват. В някои магазини са поставени надписи, че „жълти стотинки не се приемат“, а на други места предупреждават, че не могат да приемат повече от 50 монети при едно пазаруване, пише „Сега“.

          Тези ограничения са предвидени в Закона за въвеждане на еврото, който дава правото на търговците да откажат плащане с повече от 50 монети в левове (включително стотинки) през януари, когато в обращение ще бъдат и двете валути. Въпреки това, много търговски обекти започват да изпълняват тази разпоредба още през декември.

          В този контекст, опашки се образуват пред машините за обмяна на стотинки в търговската верига „Метро“, която все още предлага такива устройства. Други търговски вериги, които преди време са предоставяли подобни услуги, вече са премахнали машините си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          453 загинали при катастрофи в България през 2025 година

          Георги Петров -
          От началото на годината в България при пътни инциденти са загинали 453 души, съобщава Министерството на вътрешните работи (МВР). При сравнение със същия период...
          Икономика

          Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили гласа на България в Европа

          Георги Петров -
          „България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата....
          Общество

          Преходът към еврото: Важна информация за новогодишната нощ и първите дни на 2025

          Георги Петров -
          От 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions