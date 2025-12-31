НА ЖИВО
          Русия показва дрон, изстрелян по резиденцията на Путин – Киев отрича

          Снимка: Wikimedia Commons
          Руското министерство на отбраната публикува видео на свален дрон, който според тях тази седмица е бил изстрелян от Украйна по резиденцията на президента Владимир Путин в Новгородска област. Киев категорично отрече обвиненията, определяйки ги като „лъжа“ и „фабрикуване“, целящо да се манипулира мирният процес.

          В публикацията си Русия нарече атаката „терористична“ и „лична“, като заяви, че ще затегне позицията си в преговорите за войната в Украйна. Видеото, заснето през нощта, показва повреден дрон, лежащ в снега в гориста местност. Министерството уточни, че атаката е била „целенасочена, внимателно планирана и извършена на етапи“.

          Не е ясно къде се е намирал Путин по време на инцидента, но според руските власти, домът на президента не е бил повреден. Видеото включва и свидетел – местен жител на селището Рошчино, който потвърждава присъствието на дрона.

          Инцидентът се случва дни след разговор между украинския лидер Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп във Флорида. Европейският съюз също осъди видеото, наричайки го опит за „провал“ на мирните усилия.

          Според руското министерство на отбраната, атаката е започнала около 19:00 часа на 28 декември и е представлявала „масово“ изстрелване на дронове срещу резиденцията, като лицензираното използване на дроновете в района е било строго ограничено.

          Киев от своя страна обяви, че твърденията на Русия са „дезинформация“, насочена към манипулиране на общественото мнение и възпрепятстване на мирните преговори за конфликта в страната.

