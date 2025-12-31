НА ЖИВО
          Сезоните на Земята губят синхрон: природата играе по свои правила

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Учени от Калифорнийския университет използваха 20-годишни сателитни данни, за да проследят сезонните модели на Земята, и установиха, че природата реагира несинхронизирано дори в рамките на един и същи регион. Изследването показва, че екосистемите преживяват сезоните по различен начин, което оспорва традиционната представа за прости ритми като зима, пролет, лято и есен.

          Екипът, воден от биогеографа Дрю Терасаки-Харт, създаде детайлна карта на сезонната динамика в световен мащаб. Установено е, че дори географски близки места могат да имат напълно различни сезонни цикли. Особено интересни са горещите точки на биоразнообразие – тропическите гори и райони със средиземноморски климат, където сезонните ритми са особено нередовни.

          Пример за несинхронизирани цикли идва от кафеените плантации в Колумбия, където плантации, разположени в планини на кратко разстояние една от друга, показват различни репродуктивни модели. Подобни разлики са наблюдавани и в Калифорния, Чили и Южна Африка, където пиковият растеж на горите настъпва с до два месеца закъснение в някои райони.

          Според Терасаки-Харт, разбирането на тези сложни сезонни модели е ключово не само за екологията, но и за селското стопанство, тъй като времето на цъфтежа, плододаването и реколтата на културите може да варира значително дори в райони, които изглеждат сходни.

