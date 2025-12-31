НА ЖИВО
          Шест ранени при масирана нощна атака срещу Одеса

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Шест души, включително три деца, бяха ранени при масирана нощна атака срещу украинския черноморски град Одеса. Това съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм. Сред ранените са бебе на 7 месеца, осемгодишно момиче и 14-годишно момче. Всички ранени, в средно и тежко състояние, са настанени в болница.

          Атаката е причинила значителни щети на енергийната и логистичната инфраструктура, както и на жилищни сгради. „В два района на града, поради паднали отломки от свалени дронове, са пострадали високи жилищни сгради. В една от тях избухна пожар в апартаменти, повредени са фасадите и остъкляването на сградите. Огънят нанесе щети и на леки автомобили“, посочва Лисак.

          Медици, спасители и всички градски служби работят на терен. Разположен е оперативен щаб, а жителите получават необходимата помощ.

          По информация на Лисак, до момента в части от Пересипски, Хаджибейски и Приморски райони на града няма електричество след нощния удар. Екипи работят по възстановяването на електрическото снабдяване.

          Одеса и нейните околности са дом на значителна българска общност. Според последното официално преброяване в Украйна, българите в Одеска област наброяват над 150 000 души, като те са третата по численост етническа група в региона. В самия град живеят около 50-60 хиляди българи, като най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски райони.

