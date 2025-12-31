Скандал в Кремъл: Русия твърди за атака на дрон срещу резиденцията на Путин, Украйна отрича

Руското министерство на отбраната публикува видео, което според него показва свален дрон, изстрелян от Украйна срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в северозападната част на страната. Инцидентът според Москва е станал в нощта на 28 срещу 29 декември.

Руските власти определиха случая като „терористична атака“ и „лично покушение“ срещу държавния глава и заявиха, че това ще засили преговорната им позиция във връзка с войната в Украйна. Министерството твърди, че атаката е била „целенасочена, внимателно планирана и извършена на етапи“, включително чрез „масово изстрелване на дронове“.

Публикуваното видео показва повреден дрон, лежащ в снега в гориста местност. Руската страна уверява, че резиденцията на Путин не е била засегната и материални щети няма. Не е ясно къде се е намирал президентът по време на предполагаемата атака, като местоположението и охраната на резиденциите му се пазят в тайна.

Украйна категорично отрече обвиненията, определяйки ги като „лъжа“ и „фабрикация“, целяща да повлияе на международното обществено мнение и да манипулира мирния процес. Европейският съюз също изрази скептицизъм, заявявайки, че видеото може да представлява опит за подкопаване на дипломатическите усилия.

Обвиненията бяха отправени малко след среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп във Флорида, което добавя политически контекст към събитието.

Към момента твърденията на руската страна не са независимо потвърдени, а напрежението около инцидента усложнява дипломатическата обстановка около конфликта в Украйна.