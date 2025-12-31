Търговията на дребно в Хърватия отбелязва ръст през ноември

Търговията на дребно в Хърватия през ноември е отчела ръст на годишна база за пореден месец, което е сигнал за стабилен икономически растеж, съобщава агенция ХИНА. Въпреки че темпът на растеж е по-бавен в сравнение с предходните месеци, дългосрочната възходяща тенденция остава стабилна.

Според данни на Хърватското статистическо бюро, продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия са намалели с 2,6%, докато търговията на дребно с нехранителни стоки (с изключение на моторни горива) продължава да расте.

Прогнозата за икономиката и съвети за България

През първите 11 месеца на 2025 г. общият оборот на дребно в Хърватия е нараснал с 3,4% на годишна база. Тъй като потреблението е основен компонент на БВП, ръстът на търговията на дребно през ноември сочи към стабилен икономически растеж в Хърватия през четвъртото тримесечие на 2025 г.

От гледна точка на България, опитът на Хърватия с въвеждането на еврото може да предложи полезни съвети за успешен преход към новата валута.