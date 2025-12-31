НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 31.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украйна извърши атаки срещу Москва, Западна Русия и Крим

          1
          242
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Руските власти съобщиха, че вчера Украйна е извършила серия от атаки срещу столицата Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров. Според Ройтерс и БТА, един човек е бил ранен в района на руската столица.

          - Реклама -

          Руският министерство на отбраната съобщи, че в периода между 20:00 и 23:00 часа московско време са били унищожени 27 украински дрона.

          Губернаторът на Московска област, Андрей Воробьов, съобщи в „Телеграм“, че през деня са свалени 21 украински дрона и че един цивилен е пострадал от атаките.

          Тази новина идва ден след като Русия обвини Украйна в опит за нападение срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, без да предостави доказателства за това. Киев категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като безпочвени и насочени към проваляне на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна.

          Руските власти съобщиха, че вчера Украйна е извършила серия от атаки срещу столицата Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров. Според Ройтерс и БТА, един човек е бил ранен в района на руската столица.

          - Реклама -

          Руският министерство на отбраната съобщи, че в периода между 20:00 и 23:00 часа московско време са били унищожени 27 украински дрона.

          Губернаторът на Московска област, Андрей Воробьов, съобщи в „Телеграм“, че през деня са свалени 21 украински дрона и че един цивилен е пострадал от атаките.

          Тази новина идва ден след като Русия обвини Украйна в опит за нападение срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, без да предостави доказателства за това. Киев категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като безпочвени и насочени към проваляне на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Шест ранени при масирана нощна атака срещу Одеса

          Георги Петров -
          Шест души, включително три деца, бяха ранени при масирана нощна атака срещу украинския черноморски град Одеса. Това съобщи председателят на Одеската градска военна администрация...
          Политика

          Нетаняху: Ново правителство в Газа ще бъде възможно само след разоръжаването на Хамас

          Георги Петров -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ново правителство в ивицата Газа би могло да бъде сформирано през следващата година, при условие че радикалното палестинско...
          Война

          Дронове атакуваха пристанище и рафинерия в Туапсе, Русия

          Георги Петров -
          Дронове са атакували нефтопреработвателната рафинерия в град Туапсе, разположен в южния Краснодарски край на Русия, съобщава агенция "Ройтерс", позовавайки се на УНИАН. Ударът е довел...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions