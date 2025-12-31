Украйна извърши атаки срещу Москва, Западна Русия и Крим

Руските власти съобщиха, че вчера Украйна е извършила серия от атаки срещу столицата Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров. Според Ройтерс и БТА, един човек е бил ранен в района на руската столица.

Руският министерство на отбраната съобщи, че в периода между 20:00 и 23:00 часа московско време са били унищожени 27 украински дрона.

Губернаторът на Московска област, Андрей Воробьов, съобщи в „Телеграм“, че през деня са свалени 21 украински дрона и че един цивилен е пострадал от атаките.

Тази новина идва ден след като Русия обвини Украйна в опит за нападение срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, без да предостави доказателства за това. Киев категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като безпочвени и насочени към проваляне на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна.