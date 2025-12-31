Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили гласа на България в Европа

„България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата. Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в навечерието на 1 януари 2026 година, когато България официално ще приеме еврото за своя валута.
Фон дер Лайен подчерта, че този исторически момент ще създаде нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на единния европейски пазар. „Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в глобален мащаб. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото“, добави тя.
Ползи и подкрепа за България
Само след няколко часа евробанкнотите и евромонетите ще се превърнат в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани. От бюрото на Европейската комисия в София напомнят, че Брюксел е оказал силна подкрепа на България по пътя ѝ към еврото. С присъединяването на България, 21 държави членки на ЕС и над 357 милиона граждани ще споделят общата валута на съюза.
Обществената подкрепа за еврото в ЕС остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е положително както за ЕС като цяло, така и за техните собствени държави, според последното проучване на Евробарометър.
Практическа информация
От 1 януари, търговските банки са получили евробанкноти и евромонети от Българската народна банка (БНБ), които вече са на разположение на магазини и предприятия. Банкнотите и монетите в левове могат да бъдат обменяни в БНБ, търговските банки и пощенски станции в селските райони безплатно и без ограничение във времето. След 1 юли 2026 г. обмяната в банките и пощенските служби може да подлежи на такси.
Също така, от 1 януари 96% от АТМ-устройствата в България ще започнат да пускат евробанкноти, а останалите ще последват в рамките на две седмици.
Двойното обозначаване на цените
Двойното обозначаване на цените в левове и евро ще бъде в сила до 8 август 2026 г.