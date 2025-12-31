Великобритания регистрира най-ниски нива на инвестиции

Великобритания отчете най-ниските нива на инвестиции сред страните от Г-7 през тримесечието до септември, като общото ниво на обществени и частни инвестиции е било едва 18,6%, оставяйки страната на последно място в класацията на седемте най-големи икономики в света. Данни от официални източници показват, че за поредна година Великобритания е на дъното, като страната е регистрирала най-слабите нива на инвестиции през 23 от последните 31 години. В същото време Япония отчита най-високите нива на инвестиции от 27%, а Германия, която е в двугодишна рецесия, има 20%.

Прогнози за икономически стимул чрез държавни разходи

Макар Великобритания да страда от ниски нива на инвестиции, икономистите прогнозират, че вълна от държавни разходи ще стимулира икономиката през следващите две години. Лейбъристкото правителство е обещало значителни държавни инвестиции в инфраструктура, транспорт и жилищно строителство по време на парламентарния мандат. Публичните инвестиции ще се увеличат с 13 милиарда паунда през 2026-2027 г., което ще бъде най-голямото двугодишно увеличение от финансовата криза през 2008 г. насам.

Въпреки тези усилия, частните инвестиции в страната ще „стагнират“ поради по-слабите бизнес настроения и по-ниския растеж на печалбите, предупредиха водещи икономисти.