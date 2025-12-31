НА ЖИВО
          Вирусът на африканската чума по свинете в Каталуния не е с лабораторен произход

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Предварителните заключения от доклад на научен екип от Министерството на земеделието, животновъдството и рибарството на Испания сочат, че вирусът на африканската чума по свинете в Каталуния не е с лабораторен произход.

          Разследването бе започнато от Гражданската гвардия и каталунската полиция през декември след информация, че щамът може да е възникнал в лаборатория. Първоначално вниманието беше насочено към лабораторията за здравеопазване на животните, разположена в кампуса на Автономния университет на Барселона в Белатера, която се намира само на един километър от мястото, където бяха открити първите мъртви диви свине.

          Въпреки това, генетичният анализ на вируса, открит при мъртвите диви свине, показва значителен брой мутации в сравнение с патогените, открити в лабораторията. Това показва, че вирусът, довел до огнището на африканската чума в региона, не съвпада с щамовете, открити в 19 проби от изследователския център в Автономния университет.

          Проведен външен одит на лабораторните съоръжения също показва, че те са били подходящи за безопасна работа с вируса.

