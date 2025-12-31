Зарков: Протестът ще избухне с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

Бившият служебен правосъден министър Крум Зарков предупреди, че протестът на българските граждани ще се реализира с още по-голяма сила, ако арогантността в управлението продължи.

„Чест му прави на Росен Желязков, че назова нещата, но само наполовина. Протестът ясно показва санкцията на обществото срещу арогантното поведение на властта", заяви Зарков пред БНР.

Според него големият проблем на българските политици е подценяването на интелигентността на гражданите, които ясно виждат кой реално държи властта и от кого да търсят отговорност.

Бившият депутат подчерта, че следващата политическа конфигурация ще бъде определена от способността на партиите да разчетат сигналите на обществото.

„Необходимостта от върховенство на закона е неотменима. Въпросът не минава само през главния прокурор, а засяга всеки аспект от живота на хората“, коментира той.

Зарков посочи, че предизвикателствата пред политическите сили ще бъдат двойни – споменът за сътрудничеството им в миналото и способността да поставят правосъдието и законността в центъра на кампанията. По думите му разплитането на мрежите за влияние и осветляването на аферите е единственият път към реална промяна.