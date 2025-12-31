НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 31.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Зарков: Протестът ще избухне с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

          0
          465
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Бившият служебен правосъден министър Крум Зарков предупреди, че протестът на българските граждани ще се реализира с още по-голяма сила, ако арогантността в управлението продължи.

          „Чест му прави на Росен Желязков, че назова нещата, но само наполовина. Протестът ясно показва санкцията на обществото срещу арогантното поведение на властта“, заяви Зарков пред БНР.

          - Реклама -

          Според него големият проблем на българските политици е подценяването на интелигентността на гражданите, които ясно виждат кой реално държи властта и от кого да търсят отговорност.

          Бившият депутат подчерта, че следващата политическа конфигурация ще бъде определена от способността на партиите да разчетат сигналите на обществото.

          „Необходимостта от върховенство на закона е неотменима. Въпросът не минава само през главния прокурор, а засяга всеки аспект от живота на хората“, коментира той.

          Зарков посочи, че предизвикателствата пред политическите сили ще бъдат двойни – споменът за сътрудничеството им в миналото и способността да поставят правосъдието и законността в центъра на кампанията. По думите му разплитането на мрежите за влияние и осветляването на аферите е единственият път към реална промяна.

          „Това зависи само от нас“, завърши бившият министър, подчертавайки ролята на активното гражданско участие и необходимостта от почтени и компетентни политици.

          Бившият служебен правосъден министър Крум Зарков предупреди, че протестът на българските граждани ще се реализира с още по-голяма сила, ако арогантността в управлението продължи.

          „Чест му прави на Росен Желязков, че назова нещата, но само наполовина. Протестът ясно показва санкцията на обществото срещу арогантното поведение на властта“, заяви Зарков пред БНР.

          - Реклама -

          Според него големият проблем на българските политици е подценяването на интелигентността на гражданите, които ясно виждат кой реално държи властта и от кого да търсят отговорност.

          Бившият депутат подчерта, че следващата политическа конфигурация ще бъде определена от способността на партиите да разчетат сигналите на обществото.

          „Необходимостта от върховенство на закона е неотменима. Въпросът не минава само през главния прокурор, а засяга всеки аспект от живота на хората“, коментира той.

          Зарков посочи, че предизвикателствата пред политическите сили ще бъдат двойни – споменът за сътрудничеството им в миналото и способността да поставят правосъдието и законността в центъра на кампанията. По думите му разплитането на мрежите за влияние и осветляването на аферите е единственият път към реална промяна.

          „Това зависи само от нас“, завърши бившият министър, подчертавайки ролята на активното гражданско участие и необходимостта от почтени и компетентни политици.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кристин Лагард: България влиза гордо в евро семейството

          Пламена Ганева -
          С влизането на България в 2026 година страната ни официално става част от еврозоната. Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изрази гордостта...
          Общество

          Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута

          Пламена Ганева -
          Часове преди официалното въвеждане на еврото у нас, ресторантите в зимните курорти се подготвят за работа с двете валути – лева и евро. Специален...
          Здраве

          Министър Кирилов: Всеки преглед се записва в ‘еЗдраве’

          Пламена Ганева -
          Всички медицински прегледи и изследвания, извършени на пациент, независимо от това кой ги плаща, задължително се вписват в електронното му здравно досие. Това обяви...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions