Зарков: Протестът ще избухне с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

Бившият служебен правосъден министър Крум Зарков предупреди, че протестът на българските граждани ще се реализира с още по-голяма сила, ако арогантността в управлението продължи.
Според него големият проблем на българските политици е подценяването на интелигентността на гражданите, които ясно виждат кой реално държи властта и от кого да търсят отговорност.
Бившият депутат подчерта, че следващата политическа конфигурация ще бъде определена от способността на партиите да разчетат сигналите на обществото.
Зарков посочи, че предизвикателствата пред политическите сили ще бъдат двойни – споменът за сътрудничеството им в миналото и способността да поставят правосъдието и законността в центъра на кампанията. По думите му разплитането на мрежите за влияние и осветляването на аферите е единственият път към реална промяна.
Бившият служебен правосъден министър Крум Зарков предупреди, че протестът на българските граждани ще се реализира с още по-голяма сила, ако арогантността в управлението продължи.
Според него големият проблем на българските политици е подценяването на интелигентността на гражданите, които ясно виждат кой реално държи властта и от кого да търсят отговорност.
Бившият депутат подчерта, че следващата политическа конфигурация ще бъде определена от способността на партиите да разчетат сигналите на обществото.
Зарков посочи, че предизвикателствата пред политическите сили ще бъдат двойни – споменът за сътрудничеството им в миналото и способността да поставят правосъдието и законността в центъра на кампанията. По думите му разплитането на мрежите за влияние и осветляването на аферите е единственият път към реална промяна.