      сряда, 31.12.25
          Свят

          Земетресение с магнитуд 5,0 в Северна Калифорния

          Изображение: telegraph.bg
          Георги Петров
          Георги Петров
          Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Северна Калифорния, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

          Според данни от центъра, епицентърът на земетресението е бил разположен на 135 километра североизточно от Чико, град с население от 121 000 души. Земетресението е настъпило на дълбочина от 10 километра. Засега няма съобщения за жертви или значителни щети, въпреки че плитките земетресения обикновено могат да бъдат по-разрушителни.

          Според данни от центъра, епицентърът на земетресението е бил разположен на 135 километра североизточно от Чико, град с население от 121 000 души. Земетресението е настъпило на дълбочина от 10 километра. Засега няма съобщения за жертви или значителни щети, въпреки че плитките земетресения обикновено могат да бъдат по-разрушителни.

