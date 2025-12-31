Земетресение с магнитуд 5,0 в Северна Калифорния

Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Северна Калифорния, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Според данни от центъра, епицентърът на земетресението е бил разположен на 135 километра североизточно от Чико, град с население от 121 000 души. Земетресението е настъпило на дълбочина от 10 километра. Засега няма съобщения за жертви или значителни щети, въпреки че плитките земетресения обикновено могат да бъдат по-разрушителни.