България официално прие еврото: страната става 21-вият член на еврозоната от 1 януари 2026 г.

От 1 януари 2026 г. еврото е официалната валута на България, а страната ни става 21-вият член на еврозоната. Това е стратегическа стъпка към по-тясна икономическа интеграция, стабилност и развитие в рамките на Европейски съюз (ЕС), предаде репортер на БГНЕС.

До този исторически момент се стигна, след като на 25 февруари 2025 г. България поиска извънредни конвергентни доклади от Европейска комисия (ЕК) и Европейска централна банка (ЕЦБ). На 4 юни 2025 г. стана ясно, че страната ни изпълнява всички номинални критерии – за стабилност на публичните финанси, ценова стабилност, дългосрочен лихвен процент и валутен курс.

Окончателното решение за присъединяването ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. беше взето на 8 юли 2025 г., когато България получи историческото „да“ от Съвет на ЕС по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) и Европейски парламент.

С това България изпълнява поет ангажимент по Договора за присъединяване към ЕС, подписан на 25 април 2005 г. и влязъл в сила с членството ни в ЕС на 1 януари 2007 г. На 1 октомври 2020 г. страната ни се присъедини и към Банковия съюз.

Край на валутния борд

С въвеждането на еврото автоматично отпада валутният борд, въведен на 1 юли 1997 г. за поддържане на ценовата стабилност след хиперинфлацията и банковата криза от 1996–1997 г.

Фиксираният курс остава 1 евро = 1,95583 лева и е задължителен за всички – държавни институции, банки, търговци и граждани. Няма риск левовете да загубят стойността си, тъй като преобразуването е еднакво и гарантирано за всички.

Плащания и превалутиране

През целия януари 2026 г. плащанията в брой могат да се извършват и в евро, и в левове, като рестото се връща само в евро, освен при липса на наличности.

На 1 януари 2026 г. всички банкови сметки – разплащателни, депозитни и спестовни – ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро.

От 1 февруари 2026 г. всички плащания ще се извършват единствено в евро, но обмяната на левове продължава и след тази дата.

До 30 юни 2026 г. всички банки и пощенски станции в населени места без банкови клонове ще обменят левове безплатно по фиксирания курс. В пощите важи дневен лимит от 1000 лева без заявка, а за суми между 1000 и 10 000 лева е необходима предварителна заявка.

След 30 юни 2026 г. банките и пощите могат да въведат такси, а след 31 декември 2026 г. – да прекратят услугата. Българска народна банка (БНБ) обаче ще обменя левове в евро безсрочно и без такси в своите офиси и териториални центрове.

Какво се променя за хората и бизнеса

За клиентите на банките процесът е изцяло автоматичен – няма нужда от заявления, нови договори или такси. IBAN-ите остават същите, а всички картови плащания и тегления се извършват само в евро от датата на въвеждането.

Еврото е втората най-използвана валута в света и е гарант за стабилност. Общата валута носи стабилни цени, по-ниски разходи за преводи, по-голяма предвидимост за инвеститорите и по-лесно пътуване и пазаруване.

Евробанкноти и български евромонети

Евробанкнотите са с номинали 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, изработени от специална памучна хартия със защити като релеф, воден знак и холограма.

Българските евромонети ще се разпространяват заедно с тези на останалите държави от еврозоната на пазар от над 350 млн. души. На тях са изобразени Паисий Хилендарски, Св. Иван Рилски и Мадарският конник, като на центовете с Мадарския конник пише „стотинки“.

Няма значение откъде са евромонетите – това са нашите пари, с които ще пазаруваме свободно в България и в по-голямата част от Европа.

България с глас в ЕЦБ

С влизането в еврозоната България получава свой представител в Управителния съвет на ЕЦБ, където гласът на страната ще участва във вземането на ключови решения.

От 1 януари 2026 г. България преминава и към нов европейски стандарт за изписване на валутните курсове – логиката става „1 евро = колко единици чужда валута получавам“.

Задължителното двойно обозначаване на цените в евро и левове, започнало на 8 август 2025 г., ще приключи на 8 август 2026 г.

С решение на Министерския съвет се създава и координационен център за еврото, който ще координира всички институции по въпросите, свързани с въвеждането на единната валута.