Водещите медии на Балканите отделят централно място на официалното приемане на еврото в България днес, 1 януари 2026 г. Този акт се случва точно 19 години след присъединяването на страната към Европейския съюз, като с тази стъпка България се превръща в 21-вия член на валутния съюз.

Заглавията в регионалната преса варират от фактологични до аналитични: „България става 21-ия член на еврозоната“ (Албанското радио и телевизия), „България се присъединява към еврозоната от днес“ (Гръцката национална телевизия ЕРТ) и „България въведе еврото: София се присъедини към еврозоната днес, левовете отиват в историята“ (черногорският портал „Борба“).

Албанското радио и телевизия (RTSH) акцентира върху икономическия аспект, коментирайки, че днес „България официално изоставя националната си монета, за да прегърне еврото“. Според медията с тази промяна „икономиката на София изцяло се интегрира във финансовата система на Франкфурт“. Подчертава се и новата роля на управителя на БНБ Димитър Радев, който вече ще има място в Управителния съвет на ЕЦБ, „където ще участва активно във вземането на решения относно паричната политика за 358 милиона европейци“.

В Гърция националната телевизия ЕРТ определя събитието като „историческа стъпка както за страната, така и за пътя на икономическата интеграция на Европейския съюз“. Медията отбелязва, че „новата ера, която започва за България, отразява не само технократски успех, но (е) и символично потвърждение на европейския ѝ път“.

Косовското радио и телевизия (RTK) обръща внимание на запазването на националните символи, като посочва, че образите на Мадарския конник, св. Иван Рилски и Паисий Хилендарски, както и българската азбука върху монетите, са ясно свидетелство, че „националната идентичност остава непокътната“.

В Румъния новината е посрещната с анализ на собствената им ситуация. „България е присъедини към еврозоната, Румъния остава извън нея. Бюджетният дефицит блокира присъединяването ни“, пише „Щириле ПроТеВе“. Изданието коментира, че „Румъния изпитва трудности при намаляването на най-високия бюджетен дефицит в ЕС, което означава, че ще ѝ трябват няколко години, за да стабилизира финансите си“.

Сръбският печат представя по-различен ъгъл. Вестник „Данас“ припомня политическото напрежение, предшестващо събитието, включително оставката на кабинета „Желязков“ и протестите на „поддръжници на националистически, евроскептични и проруски партии“. Изданието прогнозира нови избори през март – осмите за последните пет години.

Босненският портал „Кликс“ и македонският „Скопjе1“ отбелязват практическата страна на промяната. „Скопjе1“ уточнява, че до 31 януари ще може да се плаща и в левове, но рестото ще се връща в евро, а „Кликс“ подчертава облекчението на българските граждани при пътуване в Европа.