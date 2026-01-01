НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 01.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Честита Нова 2026 година!

          0
          134
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Посрещаме 2026 г. с вяра в по-добро бъдеще, повече сигурност, здраве и поводи за усмивки.

          - Реклама -

          В първите минути на новата година редакторският екип ви пожелава спокойствие, човечност и увереност във всяка крачка напред. Нека 2026 г. донесе повече добри новини, сбъднати мечти и малки лични победи, които правят дните по-светли.

          Благодарим ви, че сте с нас и че ни се доверявате.
          Честита Нова година и за много години!

          Посрещаме 2026 г. с вяра в по-добро бъдеще, повече сигурност, здраве и поводи за усмивки.

          - Реклама -

          В първите минути на новата година редакторският екип ви пожелава спокойствие, човечност и увереност във всяка крачка напред. Нека 2026 г. донесе повече добри новини, сбъднати мечти и малки лични победи, които правят дните по-светли.

          Благодарим ви, че сте с нас и че ни се доверявате.
          Честита Нова година и за много години!

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Президентът Радев посрещна 2026 г.: Приемането на еврото е стратегически избор, но народът не бе чут

          Екип Евроком -
          В първите минути на 2026 г. президентът Румен Радев отправи традиционното си новогодишно обръщение към нацията. Държавният глава постави акцент върху драматичните събития от...
          Политика

          Кристин Лагард: България влиза гордо в евро семейството

          Пламена Ганева -
          С влизането на България в 2026 година страната ни официално става част от еврозоната. Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изрази гордостта...
          Общество

          Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута

          Пламена Ганева -
          Часове преди официалното въвеждане на еврото у нас, ресторантите в зимните курорти се подготвят за работа с двете валути – лева и евро. Специален...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions