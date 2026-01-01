Двама 18-годишни загинаха при инциденти с фойерверки в Германия

Двама тийнейджъри на по 18 години са загинали в новогодишната нощ след тежки лицеви наранявания, причинени от саморъчно изработени фойерверки в германския град Билефелд, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Инцидентите са станали на различни места в града, който се намира в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Единият младеж е загинал на място в квартал Баумхайде, докато вторият е починал в болница в квартал Браке, въпреки направените опити за реанимация.

Властите уточняват, че съставът на използваните пиротехнически средства все още се изяснява, като разследването продължава.

Серията от тежки инциденти с фойерверки е регистрирана и в други части на страната. В столицата Берлин около 22:30 ч. местно време в болница са приети петима души, пострадали при инциденти с пиротехника. Двама от тях са в тежко състояние, съобщиха местните власти.

В Лайпциг 16-годишно момиче е загубило кутре и част от безименния си пръст, след като е опитало да запали нерегламентирана пиратка, информира полицията.

Германските власти отново призоваха за повишено внимание при използването на пиротехнически изделия, особено на самоделни и незаконни фойерверки, които всяка година водят до тежки наранявания и смъртни случаи.