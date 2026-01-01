Експлозия в бар по време на Нова година уби десетки в швейцарския курорт Кран Монтана

Тежка експлозия в претъпкан бар по време на новогодишните празненства в швейцарския ски курорт Кран Монтана е отнела живота на десетки хора, а около 100 души са ранени, повечето от тях сериозно. Инцидентът е станал около 01:30 ч. местно време в нощта срещу Нова година, съобщиха властите, цитирани от международни агенции.

Взривът е избухнал в популярния сред туристите бар „Констеласион“, където по това време е имало над 100 посетители. По данни на полицията експлозията е била последвана от пожар, който бързо е обхванал сградата. Снимки, разпространени в швейцарските медии, показват горящ обект и мащабно присъствие на пожарни и спасителни екипи.

„Имало е експлозия с неизвестен произход. Има няколко загинали и много ранени“, заяви в първите часове след инцидента говорителят на кантоналната полиция.



По-късно началникът на полицията в кантона Вале Фредерик Гислер определи случилото се като една от най-тежките трагедии в региона през последните години, като подчерта, че броят на жертвите може да се окаже значителен.

Ранените са били транспортирани с линейки и спасителни хеликоптери, след като интензивното отделение и операционните зали в регионалната болница са били претоварени. Властите потвърдиха, че сред пострадалите има и чуждестранни граждани, дошли в района за ски ваканция.

Заради инцидента районът около бара е напълно отцепен, а над курорта е въведена временна забрана за полети. Полицията, пожарната и медицинските служби продължават работа на място, като операцията по издирване и оказване на помощ продължи с часове.

Причините за експлозията все още се разследват. По предварителна информация версията за умишлено нападение е изключена, но експерти проверяват всички възможни хипотези, включително техническа неизправност или инцидент, свързан с газова инсталация.

В разгара на туристическия сезон властите призоваха местните жители и гостите на курорта да проявяват повишено внимание през следващите дни, за да не се стига до допълнителни инциденти, които биха натоварили още повече здравната система в региона.