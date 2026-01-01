Еврото: банкноти и монети

С присъединяването си към еврозоната България ще има собствен национален облик върху евромонетите, докато евробанкнотите ще останат еднакви за всички държави, използващи единната валута.

На българските евромонети от 2 и 1 евро, както и върху номиналите от 50 до 1 евроцент, ще бъдат изобразени Отец Паисий Хилендарски, Свети Иван Рилски и Мадарският конник. На националната страна ще бъде запазена думата „стотинка“, а върху монетата от 2 евро, с образа на Паисий Хилендарски, ще стои надписът „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“.

За разлика от монетите, евробанкнотите са идентични за всички граждани на 21 държави от еврозоната, както и за още няколко страни, които са въвели еврото, без формално да са част от зоната.

До момента съществуват две серии евробанкноти. Първата включваше седем купюри – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, които все още могат да се срещнат в обращение. От 2013 г. те започнаха постепенно да бъдат заменяни от втората серия – „Европа“.

Серия „Европа“ съдържа същите номинали, без банкнотата от 500 евро. Тя остава законно платежно средство, но вече не се печатат нови бройки. Дизайнът на новата серия е сходен с първия, но включва допълнителни защитни елементи. Сред най-символичните промени е фактът, че за първи път думата „евро“ е изписана на кирилица – ясен знак за мястото на България в еврозоната.

Европейска централна банка вече работи по трета серия евробанкноти с изцяло нов дизайн, но окончателният им вид все още не е определен. Избрани са две възможни теми – „Европейската култура“ и „Реки и птици“.

Решението коя от тях ще бъде реализирана ще бъде взето след допитване до гражданите на държавите от еврозоната, като целта е новите банкноти да отразяват общата европейска идентичност и ценности.