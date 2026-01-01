Еврото вече е в обращение в България

От 00:00 ч. днес евробанкнотите и евромонетите официално влязоха в обращение в България, след като страната ни стана 21-ата членка на еврозоната.

В първия ден от годината, който е официален празник, голяма част от малките магазини в София не работят, показа проверка на БТА. На пазара „Димитър Петков“ липсват търговци, а отворени са само някои обекти в центъра, предлагащи основно захарни изделия, напитки, алкохол и тютюневи изделия. В работещите магазини рестото се връща в евро, дори при плащане в лева, както изисква законът. По изключение се допуска връщане само в лева при временна липса на касова наличност.

Хипермаркетите от големите търговски вериги, с изключение на една, не работят днес. В отворените обекти цените са изписани едновременно в евро и в лева, като от днес цената в евро е водеща, а под нея е обозначена стойността в лева. Същото важи и за касовите бележки. Двойното обозначаване с еднакъв шрифт, размер и цвят ще остане в сила до 8 август.

Въпреки празничния ден, в работещите магазини има клиенти, макар и по-малко от обичайното. Търговците имат право да решат дали през януари да приемат смесено плащане с две валути в рамките на една трансакция, като това трябва да бъде ясно указано на видно място. При плащане в брой търговецът може да откаже да приеме повече от 50 монети в левове в една трансакция.

До края на януари левът и еврото ще бъдат законни платежни средства при плащания в брой. Безналичните разплащания – с карти, онлайн и други – се извършват само в евро. През нощта беше направена и техническа пренастройка на банкоматите.

От БОРИКА съобщиха, че първото успешно теглене в евро е отчетено в 00:00:20 ч. от банкомат в Слънчев бряг. По данни на компанията, която поддържа националната картова и платежна инфраструктура, преходът е протекъл плавно, с минимални прекъсвания на ключови услуги.