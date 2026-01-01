Испанският печат: България влезе в еврозоната на фона на криза и скептицизъм

Без приет бюджет и с правителство в оставка България стана 21-вата държава членка на еврозоната от 1 януари, отбелязва авторитетното испанско издание La Vanguardia. Според вестника това бележи завършването на европейската интеграция на страната почти две десетилетия след присъединяването ѝ към Европейски съюз.

Изданието подчертава, че важната стъпка идва на фона на политическа криза и силен обществен скептицизъм към единната валута. По данни на последния „Евробарометър“ 49% от българите се противопоставят на въвеждането на еврото, основно заради опасения от рязко поскъпване. България е посочена като една от най-бедните страни в ЕС, със средна заплата около 1300 евро.

„La Vanguardia“ припомня, че присъединяването става по-малко от месец след оставката на консервативния премиер Росен Желязков и неговото коалиционно правителство в началото на декември, след масови протести срещу корупцията и бюджета за 2026 г. – първият, изготвен в евро. Предстоящите парламентарни избори през пролетта ще бъдат осмите за последните пет години, което допълнително засилва усещането за нестабилност.

Страната официално е в „чакалнята“ за еврото от 2020 г. след присъединяването към ERM II и получи окончателна зелена светлина от Брюксел това лято, след като инфлацията беше сведена до 2,7%. Обменният курс беше фиксиран на 1,95 лева за евро. До 31 януари и двете валути ще бъдат в обращение, а от 1 февруари еврото става единствено законно платежно средство.

На фона на общественото напрежение правителството в оставка обяви, че ще налага санкции на търговци при „необосновани увеличения на цените“. Според президента на Европейска централна банка Кристин Лагард, при предишни разширявания на еврозоната поскъпването е било средно между 0,2% и 0,4%. В Хърватия – последната присъединила се страна през 2023 г. – ефектът е достигнал 0,4%, но бързо е отшумял, увери тя при неотдавнашно посещение в София.