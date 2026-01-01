НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 01.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Испанският печат: България влезе в еврозоната на фона на криза и скептицизъм

          0
          21
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Без приет бюджет и с правителство в оставка България стана 21-вата държава членка на еврозоната от 1 януари, отбелязва авторитетното испанско издание La Vanguardia. Според вестника това бележи завършването на европейската интеграция на страната почти две десетилетия след присъединяването ѝ към Европейски съюз.

          - Реклама -

          Изданието подчертава, че важната стъпка идва на фона на политическа криза и силен обществен скептицизъм към единната валута. По данни на последния „Евробарометър“ 49% от българите се противопоставят на въвеждането на еврото, основно заради опасения от рязко поскъпване. България е посочена като една от най-бедните страни в ЕС, със средна заплата около 1300 евро.

          „La Vanguardia“ припомня, че присъединяването става по-малко от месец след оставката на консервативния премиер Росен Желязков и неговото коалиционно правителство в началото на декември, след масови протести срещу корупцията и бюджета за 2026 г. – първият, изготвен в евро. Предстоящите парламентарни избори през пролетта ще бъдат осмите за последните пет години, което допълнително засилва усещането за нестабилност.

          Страната официално е в „чакалнята“ за еврото от 2020 г. след присъединяването към ERM II и получи окончателна зелена светлина от Брюксел това лято, след като инфлацията беше сведена до 2,7%. Обменният курс беше фиксиран на 1,95 лева за евро. До 31 януари и двете валути ще бъдат в обращение, а от 1 февруари еврото става единствено законно платежно средство.

          На фона на общественото напрежение правителството в оставка обяви, че ще налага санкции на търговци при „необосновани увеличения на цените“. Според президента на Европейска централна банка Кристин Лагард, при предишни разширявания на еврозоната поскъпването е било средно между 0,2% и 0,4%. В Хърватия – последната присъединила се страна през 2023 г. – ефектът е достигнал 0,4%, но бързо е отшумял, увери тя при неотдавнашно посещение в София.

          Без приет бюджет и с правителство в оставка България стана 21-вата държава членка на еврозоната от 1 януари, отбелязва авторитетното испанско издание La Vanguardia. Според вестника това бележи завършването на европейската интеграция на страната почти две десетилетия след присъединяването ѝ към Европейски съюз.

          - Реклама -

          Изданието подчертава, че важната стъпка идва на фона на политическа криза и силен обществен скептицизъм към единната валута. По данни на последния „Евробарометър“ 49% от българите се противопоставят на въвеждането на еврото, основно заради опасения от рязко поскъпване. България е посочена като една от най-бедните страни в ЕС, със средна заплата около 1300 евро.

          „La Vanguardia“ припомня, че присъединяването става по-малко от месец след оставката на консервативния премиер Росен Желязков и неговото коалиционно правителство в началото на декември, след масови протести срещу корупцията и бюджета за 2026 г. – първият, изготвен в евро. Предстоящите парламентарни избори през пролетта ще бъдат осмите за последните пет години, което допълнително засилва усещането за нестабилност.

          Страната официално е в „чакалнята“ за еврото от 2020 г. след присъединяването към ERM II и получи окончателна зелена светлина от Брюксел това лято, след като инфлацията беше сведена до 2,7%. Обменният курс беше фиксиран на 1,95 лева за евро. До 31 януари и двете валути ще бъдат в обращение, а от 1 февруари еврото става единствено законно платежно средство.

          На фона на общественото напрежение правителството в оставка обяви, че ще налага санкции на търговци при „необосновани увеличения на цените“. Според президента на Европейска централна банка Кристин Лагард, при предишни разширявания на еврозоната поскъпването е било средно между 0,2% и 0,4%. В Хърватия – последната присъединила се страна през 2023 г. – ефектът е достигнал 0,4%, но бързо е отшумял, увери тя при неотдавнашно посещение в София.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Медицински хеликоптер евакуира тежко пострадал мъж от село Гела

          Георги Петров -
          Медицински хеликоптер е бил задействан за спешна въздушна евакуация на млад мъж, пострадал при инцидент в родопското село Гела, съобщи за БТА д-р Велин...
          Общество

          Еврото вече е в обращение в България

          Георги Петров -
          От 00:00 ч. днес евробанкнотите и евромонетите официално влязоха в обращение в България, след като страната ни стана 21-ата членка на еврозоната. В първия ден...
          Общество

          МВнР: Няма данни за загинали българи в Кран Монтана

          Георги Петров -
          Към момента няма информация за загинали или пострадали български граждани при инцидента в бар в швейцарския курорт Кран Монтана, съобщиха от Министерство на външните...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions