Изненада или не? Челси и Енцо Мареска се разделиха

Футболен клуб Челси и старши треньорът Енцо Мареска се разделиха. По време на престоя си в клуба – Мареска поведе отбора до успех в Лига на конференциите и Световното клубно първенство на ФИФА.

„Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за приноса му към него.

С ключови цели, за които все още трябва да се играе в четири състезания, включително квалификация за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че промяната дава на отбора най-добрия шанс да върне сезона в правилната посока.

Пожелаваме на Енцо всичко най-добро в бъдеще“, написаха от Челси на официалния си сайт.