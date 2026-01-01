НА ЖИВО
          Война

          Израел спира дейността на 37 международни НПО в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Израел обяви, че ще наложи забрана за дейността на 37 международни неправителствени организации, работещи в Ивицата Газа, след като те не са спазили крайния срок за изпълнение на новите изисквания за сигурност и прозрачност. Мерките включват задължение за предоставяне на подробна информация за палестинския персонал, нает от организациите.

          „Лицензите на организациите, които не са изпълнили необходимите стандарти за сигурност и прозрачност, ще бъдат спрени“, заяви говорителят на Министерството по въпросите на диаспората и борбата срещу антисемитизма Гилад Цвик.

          През март Израел предостави десетмесечен срок на международните неправителствени организации да се съобразят с новите правила. Срокът изтече в сряда вечерта, като част от организациите не са изпълнили изискванията в пълен обем.

          От Организация на обединените нации предупредиха, че подобна забрана ще има сериозни последици за хуманитарната обстановка в Ивица Газа. По данни на международни агенции, ограниченият достъп на хуманитарни организации може допълнително да затрудни доставките на храна, медицинска помощ и основни услуги за цивилното население.

          Израелските власти настояват, че мерките са необходими за гарантиране на сигурността, докато хуманитарните организации и международни институции предупреждават, че решението рискува да задълбочи кризата в един от най-тежко засегнатите региони в Близкия изток.

