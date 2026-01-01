Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева приветства присъединяването на България към еврозоната, определяйки събитието като ключов момент с огромна тежест, който за нея носи и дълбоко лично измерение.

В своите профили в социалните мрежи LinkedIn и Facebook, Георгиева публикува емоционално послание по повод интеграцията на страната във валутния съюз. „Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен“, написа тя. Ръководителят на МВФ направи ретроспекция към миналото, припомняйки си за „трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно“.

В своята публикация Георгиева акцентира върху факта, че изминатият път до този исторически момент е изисквал „смелост, реформи и вяра в европейските ценности“. Според нея стъпката отваря нови хоризонти пред страната.

„Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа“, изтъква директорът на МВФ. В заключение тя обобщава, че научените „уроците – правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие – са важни за всяка нация, търсеща стабилност в един променящ се свят“.