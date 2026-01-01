НА ЖИВО
          Кристалина Георгиева за еврозоната: България ще пожъне икономически ползи и ще формира бъдещето на Европа

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева приветства присъединяването на България към еврозоната, определяйки събитието като ключов момент с огромна тежест, който за нея носи и дълбоко лично измерение.

          В своите профили в социалните мрежи LinkedIn и Facebook, Георгиева публикува емоционално послание по повод интеграцията на страната във валутния съюз. „Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен“, написа тя. Ръководителят на МВФ направи ретроспекция към миналото, припомняйки си за „трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно“.

          В своята публикация Георгиева акцентира върху факта, че изминатият път до този исторически момент е изисквал „смелост, реформи и вяра в европейските ценности“. Според нея стъпката отваря нови хоризонти пред страната.

          „Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа“, изтъква директорът на МВФ. В заключение тя обобщава, че научените „уроците – правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие – са важни за всяка нация, търсеща стабилност в един променящ се свят“.

