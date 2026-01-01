НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Левски се разделя с Цунами и го праща във втора дивизия на Турция?

          Според медиите в южната ни съседка бразилецът ще продължи кариерата си в местния Ъгдър 

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Левски е напът да се раздели с капитана си Цунами. Според медиите в Турция – той ще продължи в местния Ъгдър. 

          - Реклама -

          „Eсклузивно! ФК Ъгдън постигна договорка с Вендерсон Цунами от Левски София“, гласи постът на Фикрет Гюл.

          Преди броени дни от „Герена“ вече се разделиха с Патрик Мислович, който ще продължи кариерата си в албанския Тирана.

          Цунами натрупа 139 мача, 8 гола и 13 асистенции, откакто бе привлечен на „Герена“ от Станимир Стоилов-Мъри.

          В Ъгдър, който се подвизава във втория ешелон на турския футбол, Цунами ще се събере с бившия бранител на Ботев Пд Антоан Конте. В същия тим е и Дорин Ротариу, който преди няколко години за кратко бе част от Лудогорец.

          В момента Ъгдър е на седмо място в класирането и има шансове да се бори за промоция в Суперлигата.

