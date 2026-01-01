Левски се разделя с Цунами и го праща във втора дивизия на Турция?

Левски е напът да се раздели с капитана си Цунами. Според медиите в Турция – той ще продължи в местния Ъгдър.

„Eсклузивно! ФК Ъгдън постигна договорка с Вендерсон Цунами от Левски София“, гласи постът на Фикрет Гюл.

Преди броени дни от „Герена“ вече се разделиха с Патрик Мислович, който ще продължи кариерата си в албанския Тирана.

Цунами натрупа 139 мача, 8 гола и 13 асистенции, откакто бе привлечен на „Герена“ от Станимир Стоилов-Мъри.

В Ъгдър, който се подвизава във втория ешелон на турския футбол, Цунами ще се събере с бившия бранител на Ботев Пд Антоан Конте. В същия тим е и Дорин Ротариу, който преди няколко години за кратко бе част от Лудогорец.

В момента Ъгдър е на седмо място в класирането и има шансове да се бори за промоция в Суперлигата.