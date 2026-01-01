Медицински хеликоптер евакуира тежко пострадал мъж от село Гела

Медицински хеликоптер е бил задействан за спешна въздушна евакуация на млад мъж, пострадал при инцидент в родопското село Гела, съобщи за БТА д-р Велин Денев, началник на Център за спешна медицинска помощ – Смолян.

- Реклама -

Сигналът е подаден около 13:00 часа, след като екипът на спешна помощ на място е преценил, че състоянието на пострадалия налага незабавен транспорт до специализирано лечебно заведение.

„Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници. След преглед колегите прецениха, че пациентът се нуждае от транспортиране до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов““, поясни д-р Денев.



Инцидентът е станал, докато група туристи, отседнали в хотел в селото, са се пързаляли по стръмна ливада с импровизирани средства. Пострадалият се е спускал с гумено съоръжение, наподобяващо шейна, когато при едно от спусканията е паднал тежко.

На място е оказал съдействие и екип на Планинска спасителна служба – Пампорово, а операцията по транспортирането е протекла координирано между всички ангажирани служби.