      четвъртък, 01.01.26
          Медицински хеликоптер евакуира тежко пострадал мъж от село Гела

          Снимка: БГНЕС
          Медицински хеликоптер е бил задействан за спешна въздушна евакуация на млад мъж, пострадал при инцидент в родопското село Гела, съобщи за БТА д-р Велин Денев, началник на Център за спешна медицинска помощ – Смолян.

          Сигналът е подаден около 13:00 часа, след като екипът на спешна помощ на място е преценил, че състоянието на пострадалия налага незабавен транспорт до специализирано лечебно заведение.

          „Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници. След преглед колегите прецениха, че пациентът се нуждае от транспортиране до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов““, поясни д-р Денев.

          Инцидентът е станал, докато група туристи, отседнали в хотел в селото, са се пързаляли по стръмна ливада с импровизирани средства. Пострадалият се е спускал с гумено съоръжение, наподобяващо шейна, когато при едно от спусканията е паднал тежко.

          На място е оказал съдействие и екип на Планинска спасителна служба – Пампорово, а операцията по транспортирането е протекла координирано между всички ангажирани служби.

