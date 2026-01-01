НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 01.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          МВнР: Няма данни за загинали българи в Кран Монтана

          1
          43
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Към момента няма информация за загинали или пострадали български граждани при инцидента в бар в швейцарския курорт Кран Монтана, съобщиха от Министерство на външните работи.

          - Реклама -

          От ведомството уточняват, че швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности за жертвите и пострадалите. Във връзка с инцидента е обявена извънредна ситуация в кантона Вале.

          Посолство на Република България в Берн следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже пълно съдействие при необходимост, допълват от МВнР.

          Към момента няма информация за загинали или пострадали български граждани при инцидента в бар в швейцарския курорт Кран Монтана, съобщиха от Министерство на външните работи.

          - Реклама -

          От ведомството уточняват, че швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности за жертвите и пострадалите. Във връзка с инцидента е обявена извънредна ситуация в кантона Вале.

          Посолство на Република България в Берн следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже пълно съдействие при необходимост, допълват от МВнР.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Испанският печат: България влезе в еврозоната на фона на криза и скептицизъм

          Георги Петров -
          Без приет бюджет и с правителство в оставка България стана 21-вата държава членка на еврозоната от 1 януари, отбелязва авторитетното испанско издание La Vanguardia....
          Общество

          Еврото вече е в обращение в България

          Георги Петров -
          От 00:00 ч. днес евробанкнотите и евромонетите официално влязоха в обращение в България, след като страната ни стана 21-ата членка на еврозоната. В първия ден...
          Икономика

          Токът поскъпва с близо 29% за бизнеса

          Георги Петров -
          Електроенергията, търгувана на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарния сегмент „Ден напред“, е реализирана днес при средна цена от 95,67 лева за мегаватчас...

          1 коментар

          1. Те нашите Ганчовци са по Дубай, на концерти на Миле Китич, на Малдивите 😀😀В Швейцария ходят само сутеньорите.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions