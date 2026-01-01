МВнР: Няма данни за загинали българи в Кран Монтана

Към момента няма информация за загинали или пострадали български граждани при инцидента в бар в швейцарския курорт Кран Монтана, съобщиха от Министерство на външните работи.

От ведомството уточняват, че швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности за жертвите и пострадалите. Във връзка с инцидента е обявена извънредна ситуация в кантона Вале.

Посолство на Република България в Берн следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже пълно съдействие при необходимост, допълват от МВнР.