      четвъртък, 01.01.26
          Над 41 хиляди мигранти са пресекли Ламанша през 2025 г.

          Снимка: БГНЕС Архив
          Общо 41 472 мигранти са пресекли Ламанша и са влезли в Обединеното кралство през 2025 г., което е вторият най-висок годишен брой, откакто се води статистика. Данните бяха оповестени от Британско вътрешно министерство, цитирано от ДПА и Пи Ей мидия.

          Ведомството потвърди, че в новогодишната нощ не е регистрирано пристигане на мигранти, като липсата на преминавания продължава от началото на коледните празници.

          Броят на мигрантите през 2025 г. е с 9% по-нисък от рекордните 45 774 души през 2022 г., но с 13% по-висок спрямо 2024 г., когато в страната са влезли 36 816 мигранти. През 2023 г. броят им е бил 29 437, или с 41% по-малко в сравнение с 2025 г.

          През по-голямата част от 2025 г. миграционният натиск е бил на рекордни нива за периода след 2018 г., когато започва публикуването на официални данни. През ноември и декември обаче темпото на преминаванията е започнало да се забавя.

          Темата се превърна в централен политически въпрос за британското правителство. Лейбъристка партия спечели парламентарните избори през 2024 г. с обещание да „разбие бандите“, занимаващи се с трафик на хора. Въпреки това, от поемането на властта от левицата, общо около 65 000 мигранти са пристигнали на Острова.

          Министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд обяви през ноември планове за мащабна реформа, определена като „най-значителната промяна в системата за убежище в съвременната епоха“. Сред предложенията, вдъхновени от датския модел, са временен бежански статут, който да се преразглежда на всеки 30 месеца, както и удължаване на срока за постоянно пребиваване до 20 години, вместо сегашните пет.

          Проектът все още не е внесен в парламента, но вече предизвика остра реакция сред част от лейбъристките депутати, които го определят като „срамен“ и обвиняват правителството, че повтаря реториката на партията Реформирай Обединеното кралство на Найджъл Фараж.

