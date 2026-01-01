НА ЖИВО
      четвъртък, 01.01.26
          Надежди и цели: Какво си пожелаха българите за новата 2026 година?

          Снимка: Facebook
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          С настъпването на 2026 година българите споделиха своите съкровенни желания, цели и надежди за следващите дванадесет месеца. Анкетата разкрива пъстра палитра от стремежи – от лично благоденствие и професионални успехи до очаквания за промени в обществото.

          Здравето и семейните ценности остават водещ приоритет за мнозина. Зоя сподели своето виждане за най-същественото: „Да бъдем здрави най-вече и сплотени. Мисля, че това е най-важното.“ На същото мнение е и Николай, чието пожелание е кратко и ясно: „Да сме здрави и със семейството да сме добре.“ Румяна също акцентира върху радостта от битието, отбелязвайки промяната в своя статус: „Да сме здрави, да се радваме на живота. Ние, слава Богу, вече не сме на работа.“

          Обществените нагласи и желанието за ред не липсват сред отговорите. Емил Славов изрази надежда за „Малко повече спокойствие, малко повече ред в държавата.“ По-краен в очакванията си бе мъж, който си постави конкретна гражданска цел: „Да разкараме крадците от властта – ето това ще си го поставя като цел.“

          Професионалните и творчески амбиции вълнуват голяма част от анкетираните. Христо Алексиев си пожела „Да работя колкото се може повече“, докато Виктор Миланов се фокусира върху изкуството: „Да имам повече концерти и да творя повече.“ Рената търси промяна с желанието „Да си намеря нова работа“, а Ангел се стреми към материална стабилност с „Ново жилище.“

          Личностното развитие и емоционалният баланс също са на дневен ред. Адриана сподели своята рецепта за добра година: „Да ми бъде весело, да ми е забавно и да се чувствам вдъхновена и удовлетворена.“ Мелина Петкова, чието ежедневие е натоварено, си пожела „Да бъда малко по-спокойна и малко по-позитивна, защото ежедневието ми е доста динамично.“ 14-годишната Мария прояви самокритичност с целта „Да съм по-организирана, защото мисля, че това е нещо, което много ми куца.“

          Не липсват и по-нестандартни или напълно удовлетворени отговори. Лъчезар си постави амбициозна спортна цел: „Имам цел да стана шампион с тротинетката!“ Ганчев пък с усмивка заяви: „Ооо, всичко сме си сбъднали!“ Най-младият участник, Божидар, обеща баланс между послушание и приключения: „Да съм много послушен и да извършвам геройски бели.“

          Честита Нова година!

