      четвъртък, 01.01.26
          Футбол

          Неймар ще продължи да защитава цветовете на Сантос

          Според информациите бившата звезда на Барселона ще остане в настоящия си тим до края на тази година

          Снимка: БГНЕС
          Легендата на Сантос – Неймар, е решил, че ще остане в клуба. Това пишат бразилските медии в началото на 2026 г. 

          Според информациите, 33-годишният бразилски нападател ще удължи договора си до края на 2026 г. 

          Неймар се завърна в Сантос през януари 2025 г. През изминалата година той изигра 28 мача във всички турнири, в които отбеляза 11 гола и направи четири асистенции. Нападателят преди това е играл за Ал Хилал, ПСЖ и Барселона. 

          Неговото желание е да направи всичко по силите си, за да получи шанс от Карло Анчелоти за предстоящото Световно в САЩ през лятото.

