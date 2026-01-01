Неймар ще продължи да защитава цветовете на Сантос

Легендата на Сантос – Неймар, е решил, че ще остане в клуба. Това пишат бразилските медии в началото на 2026 г.

Според информациите, 33-годишният бразилски нападател ще удължи договора си до края на 2026 г.

Неймар се завърна в Сантос през януари 2025 г. През изминалата година той изигра 28 мача във всички турнири, в които отбеляза 11 гола и направи четири асистенции. Нападателят преди това е играл за Ал Хилал, ПСЖ и Барселона.

Неговото желание е да направи всичко по силите си, за да получи шанс от Карло Анчелоти за предстоящото Световно в САЩ през лятото.