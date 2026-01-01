Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в Кран Монтана

Около 40 души са загинали, а близо 100 са били ранени при пожар по време на новогодишно парти в швейцарския ски курорт Кран Монтана, съобщи италианското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

По данни на швейцарската полиция към момента няма данни пожарът да е причинен от умишлен палеж. Разследването продължава, като се проверяват всички възможни версии за инцидента.

Властите уточняват, че заради тежките изгаряния самоличността на загиналите все още не може да бъде установена. Много от пострадалите са настанени в болници в региона, като част от тях са в критично състояние.

Пожарът избухна по време на новогодишните празненства в един от най-посещаваните зимни курорти в Вале, където по това време е имало голям брой туристи. Спасителните и медицинските екипи продължават работа на място.