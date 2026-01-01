НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 01.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в Кран Монтана

          0
          60
          vuzdushna-lineika
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Около 40 души са загинали, а близо 100 са били ранени при пожар по време на новогодишно парти в швейцарския ски курорт Кран Монтана, съобщи италианското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

          - Реклама -

          По данни на швейцарската полиция към момента няма данни пожарът да е причинен от умишлен палеж. Разследването продължава, като се проверяват всички възможни версии за инцидента.

          Властите уточняват, че заради тежките изгаряния самоличността на загиналите все още не може да бъде установена. Много от пострадалите са настанени в болници в региона, като част от тях са в критично състояние.

          Пожарът избухна по време на новогодишните празненства в един от най-посещаваните зимни курорти в Вале, където по това време е имало голям брой туристи. Спасителните и медицинските екипи продължават работа на място.

          Експлозия в бар по време на Нова година уби десетки в швейцарския курорт Кран Монтана Експлозия в бар по време на Нова година уби десетки в швейцарския курорт Кран Монтана

          Около 40 души са загинали, а близо 100 са били ранени при пожар по време на новогодишно парти в швейцарския ски курорт Кран Монтана, съобщи италианското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

          - Реклама -

          По данни на швейцарската полиция към момента няма данни пожарът да е причинен от умишлен палеж. Разследването продължава, като се проверяват всички възможни версии за инцидента.

          Властите уточняват, че заради тежките изгаряния самоличността на загиналите все още не може да бъде установена. Много от пострадалите са настанени в болници в региона, като част от тях са в критично състояние.

          Пожарът избухна по време на новогодишните празненства в един от най-посещаваните зимни курорти в Вале, където по това време е имало голям брой туристи. Спасителните и медицинските екипи продължават работа на място.

          Експлозия в бар по време на Нова година уби десетки в швейцарския курорт Кран Монтана Експлозия в бар по време на Нова година уби десетки в швейцарския курорт Кран Монтана
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Над 41 хиляди мигранти са пресекли Ламанша през 2025 г.

          Георги Петров -
          Общо 41 472 мигранти са пресекли Ламанша и са влезли в Обединеното кралство през 2025 г., което е вторият най-висок годишен брой, откакто се...
          Политика

          Росен Желязков с послание след трагедията в Кран Монтана

          Георги Петров -
          Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. В публикация в...
          Икономика

          Унгарският сценарий и бъдещето на сръбската петролна индустрия

          Георги Петров -
          Несигурността около Петролната индустрия на Сърбия (НИС) продължава да поставя под въпрос енергийната стабилност на страната. Въпреки множеството спекулации през последните месеци – от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions