В първите минути на 2026 г. президентът Румен Радев отправи традиционното си новогодишно обръщение към нацията. Държавният глава постави акцент върху драматичните събития от изминалата 2025 г., приемането на единната европейска валута и предстоящите политически изпитания пред България.

По отношение на международната обстановка, Радев отбеляза, че светът е преминал през тежка година, белязана от войни, но изрази надежда за тяхното прекратяване. Той бе категоричен относно позицията на страната в конфликтите. „Вярвам, че страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията за мир в Украйна“, заяви президентът, допълвайки, че рискът от разширяване на конфликта остава реален.

Ключов момент в речта бе влизането на България в еврозоната – събитие, което съвпада с настъпването на новата година. Радев определи въвеждането на еврото като „стратегически избор в спорен момент“ и „последния етап от интеграцията на България в Европейския съюз“. Въпреки това, той изрази остра критика към начина, по който това решение е било наложено. „Моето убеждение е, че отказът от националната ни валута трябваше да стане след допитване до народа, но управляващите не пожелаха да чуят гражданите“, подчерта държавният глава.

Президентът обърна внимание на вътрешнополитическото напрежение през 2025 г., породено от разрива между политическата класа и обществото. Той посочи, че първият бюджет в евро се е оказал непосилна задача за управляващите и е отприщил недоволство, породено от корупцията и инфлацията. Според Радев масовите протести са били доказателство за раждането на „народен консенсус срещу мафията“, обединил както младите българи, така и ветераните на прехода.

Гледайки напред към 2026 г., Румен Радев очерта важния политически календар. „Скъпи сънародници, предстоят ни избори за парламент, а през есента ще избираме и нов президент“, припомни той. Държавният глава призова обществото да не пилее енергията от площадите и да не повтаря стари грешки, за да може страната да си върне демокрацията.

В края на обръщението си президентът пожела на българите здраве, мир и благоденствие, изразявайки надежда за сбъдване на споделената мечта за „мирна, свободна, благоденстваща и справедлива България“.