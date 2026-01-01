НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 01.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС

          0
          9
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Премиерът в оставка Росен Желязков отправи поздравление към Кипър по повод началото на председателството на Съвет на Европейския съюз.

          „Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък“, написа Росен Желязков в социалната мрежа Екс.

          - Реклама -

          Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС, като заявеното намерение на Никозия е да съдейства за политики, насочени към засилване на европейската самостоятелност, под мотото „Открити към света“.

          Страната за първи път председателства Съвета на ЕС през 2012 г., осем години след присъединяването си към Европейски съюз. Четири години по-късно Кипър стана част от еврозоната.

          Кипър остава сред малкото държави членки на ЕС, които не са част от НАТО и Шенген, което допълнително поставя фокус върху специфичната ѝ роля в рамките на европейските политики по време на настоящото председателство.

          Премиерът в оставка Росен Желязков отправи поздравление към Кипър по повод началото на председателството на Съвет на Европейския съюз.

          „Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък“, написа Росен Желязков в социалната мрежа Екс.

          - Реклама -

          Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС, като заявеното намерение на Никозия е да съдейства за политики, насочени към засилване на европейската самостоятелност, под мотото „Открити към света“.

          Страната за първи път председателства Съвета на ЕС през 2012 г., осем години след присъединяването си към Европейски съюз. Четири години по-късно Кипър стана част от еврозоната.

          Кипър остава сред малкото държави членки на ЕС, които не са част от НАТО и Шенген, което допълнително поставя фокус върху специфичната ѝ роля в рамките на европейските политики по време на настоящото председателство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Еврото: банкноти и монети

          Георги Петров -
          С присъединяването си към еврозоната България ще има собствен национален облик върху евромонетите, докато евробанкнотите ще останат еднакви за всички държави, използващи единната валута. На...
          Инциденти

          Експлозия в бар по време на Нова година уби десетки в швейцарския курорт Кран Монтана

          Георги Петров -
          Тежка експлозия в претъпкан бар по време на новогодишните празненства в швейцарския ски курорт Кран Монтана е отнела живота на десетки хора, а около...
          Икономика

          Унгария губи над 1 млрд. евро от ЕС заради нарушения на върховенството на закона

          Георги Петров -
          Унгария окончателно загуби правото си на значителна финансова помощ от Европейския съюз, след като не изпълни изискваните реформи, свързани с принципа за върховенство на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions