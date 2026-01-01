Росен Желязков поздрави Кипър за началото на председателството на Съвета на ЕС

Премиерът в оставка Росен Желязков отправи поздравление към Кипър по повод началото на председателството на Съвет на Европейския съюз.

„Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък“, написа Росен Желязков в социалната мрежа Екс.

Кипър поема от днес за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС, като заявеното намерение на Никозия е да съдейства за политики, насочени към засилване на европейската самостоятелност, под мотото „Открити към света“.

Страната за първи път председателства Съвета на ЕС през 2012 г., осем години след присъединяването си към Европейски съюз. Четири години по-късно Кипър стана част от еврозоната.

Кипър остава сред малкото държави членки на ЕС, които не са част от НАТО и Шенген, което допълнително поставя фокус върху специфичната ѝ роля в рамките на европейските политики по време на настоящото председателство.