Росен Желязков с послание след трагедията в Кран Монтана

Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана.

В публикация в платформата X Желязков написа, че изказва съпричастност към близките на загиналите и пожела на ранените бързо и пълно възстановяване.

По данни на полицията, цитирани от Асошиейтед прес и Ройтерс, жертвите на взрива може да са няколко десетки. Около 100 души са ранени, като по-голямата част от тях са в тежко състояние.

Властите съобщиха, че много от пострадалите получават медицинска помощ заради тежки изгаряния. В момента на експлозията в бара е имало над 100 души, което допълнително е усложнило спасителната операция.

Причините за инцидента продължават да се изясняват, като към момента версията за умишлено нападение е изключена от разследващите органи.