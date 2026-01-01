НА ЖИВО
          Политика

          Росен Желязков с послание след трагедията в Кран Монтана

          Снимка: БГНЕС
          Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана.

          В публикация в платформата X Желязков написа, че изказва съпричастност към близките на загиналите и пожела на ранените бързо и пълно възстановяване.

          По данни на полицията, цитирани от Асошиейтед прес и Ройтерс, жертвите на взрива може да са няколко десетки. Около 100 души са ранени, като по-голямата част от тях са в тежко състояние.

          Властите съобщиха, че много от пострадалите получават медицинска помощ заради тежки изгаряния. В момента на експлозията в бара е имало над 100 души, което допълнително е усложнило спасителната операция.

          Причините за инцидента продължават да се изясняват, като към момента версията за умишлено нападение е изключена от разследващите органи.

