Румен Радев: Приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент

Решението за приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент. Това заяви президентът Румен Радев в новогодишното си обръщение, предаде репортер на БГНЕС.

Държавният глава подчерта, че приемането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз.

„Място, което ни се полага с достиженията на хилядолетната ни култура и цивилизационния принос на страната ни“,

заяви той, като отбеляза, че е трябвало да се проведе референдум по въпроса.

Според президента отказът да се чуе народът по тази тема е:

„един от драматичните симптоми за разрив между политическата класа и народа“.

По думите му този разрив е бил потвърден от масовите протести в цялата страна, които са „наказали управляващите“.

„Първият бюджет в евро отприщи насъбралото се недоволство от корупцията, инфлацията и произвола на властта“,

посочи Радев.

Той заяви още, че протестите са показали нова обществена енергия – младите българи не искат да се „спасяват поединично“, а търсят начин как да помогнат на България. По думите му ветераните на прехода също са залели площадите, което той определи като голямото политическо събитие на 2025 г.

„Хората поискаха честни избори, реална перспектива и достоен живот. Предстоят избори за парламент и президент – от нас зависи да не повтаряме стари грешки и да обикаляме в кръг“,

заяви президентът.

Радев отбеляза още, че през отиващата си година се е появила първата надежда за прекратяване на войните, отнели много човешки животи.

„Страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията за мир в Украйна“,

призова той и предупреди: