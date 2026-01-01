Румен Радев: Приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент

Решението за приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент. Това заяви президентът Румен Радев в новогодишното си обръщение, предаде репортер на БГНЕС.
Държавният глава подчерта, че приемането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз.
заяви той, като отбеляза, че е трябвало да се проведе референдум по въпроса.
Според президента отказът да се чуе народът по тази тема е:
По думите му този разрив е бил потвърден от масовите протести в цялата страна, които са „наказали управляващите“.
посочи Радев.
Той заяви още, че протестите са показали нова обществена енергия – младите българи не искат да се „спасяват поединично“, а търсят начин как да помогнат на България. По думите му ветераните на прехода също са залели площадите, което той определи като голямото политическо събитие на 2025 г.
заяви президентът.
Радев отбеляза още, че през отиващата си година се е появила първата надежда за прекратяване на войните, отнели много човешки животи.
призова той и предупреди:
