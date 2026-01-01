НА ЖИВО
      четвъртък, 01.01.26
          Румен Радев: Приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Решението за приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент. Това заяви президентът Румен Радев в новогодишното си обръщение, предаде репортер на БГНЕС.

          Държавният глава подчерта, че приемането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз.

          „Място, което ни се полага с достиженията на хилядолетната ни култура и цивилизационния принос на страната ни“,

          заяви той, като отбеляза, че е трябвало да се проведе референдум по въпроса.

          Според президента отказът да се чуе народът по тази тема е:

          „един от драматичните симптоми за разрив между политическата класа и народа“.

          По думите му този разрив е бил потвърден от масовите протести в цялата страна, които са „наказали управляващите“.

          „Първият бюджет в евро отприщи насъбралото се недоволство от корупцията, инфлацията и произвола на властта“,

          посочи Радев.

          Той заяви още, че протестите са показали нова обществена енергия – младите българи не искат да се „спасяват поединично“, а търсят начин как да помогнат на България. По думите му ветераните на прехода също са залели площадите, което той определи като голямото политическо събитие на 2025 г.

          „Хората поискаха честни избори, реална перспектива и достоен живот. Предстоят избори за парламент и президент – от нас зависи да не повтаряме стари грешки и да обикаляме в кръг“,

          заяви президентът.

          Радев отбеляза още, че през отиващата си година се е появила първата надежда за прекратяване на войните, отнели много човешки животи.

          „Страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията за мир в Украйна“,

          призова той и предупреди:

          „Рискът от разширяване на конфликта не е отминал и не трябва да разчитаме друг да отстоява нашите интереси“.

          - Реклама -

          Общество

          София посрещна 2026 година с концерт и светлинно шоу на площад „Александър I Батенберг“

          Красимир Попов -
          София посрещна Новата 2026 година със сцена под звездите на площад „Александър I Батенберг“ и впечатляващо светлинно шоу, предаде репортер на БГНЕС. Хиляди столичани и...
          България

          Президентът Радев посрещна 2026 г.: Приемането на еврото е стратегически избор, но народът не бе чут

          Екип Евроком -
          В първите минути на 2026 г. президентът Румен Радев отправи традиционното си новогодишно обръщение към нацията. Държавният глава постави акцент върху драматичните събития от...
          Общество

          Честита Нова 2026 година!

          Пламена Ганева -
          Посрещаме 2026 г. с вяра в по-добро бъдеще, повече сигурност, здраве и поводи за усмивки. В първите минути на новата година редакторският екип ви пожелава...

