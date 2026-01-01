София посрещна 2026 година с концерт и светлинно шоу на площад „Александър I Батенберг“

София посрещна Новата 2026 година със сцена под звездите на площад „Александър I Батенберг“ и впечатляващо светлинно шоу, предаде репортер на БГНЕС.

Хиляди столичани и гости на града, включително посетители от Гърция, Индия и много други държави, се събраха на площада за Новогодишния концерт с участието на групите „Сигнал“ и „Мери Бойс Бенд“, както и Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie и Dim4ou, за да отброят последните минути на 2025 година и настъпването на 2026-а.

След като хората се поздравиха с идването на Новата година, прозвуча химнът на България, а веднага след това и традиционното Дунавско хоро, което събра десетки участници на площада.

Александра, която присъстваше на концерта, пожела всичко добро и хубаво, мир и светлина, и късмет на всеки.

Група приятели от Индия също поздравиха всички за Новата година пред камерата на БГНЕС.

Семейство от Гърция, избрало да посрещне 2026 година в българската столица, определи празничната атмосфера като изключително приятна: „Много хубаво парти. Много хубав град. Всичко е хубаво. Честита Нова година“.

Ярослав пък сподели, че най-голямото му желание за Новата година е да прекарва повече време с децата си. „Това ми е достатъчно“, каза той и допълни, че концертът много му харесва.