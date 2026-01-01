НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 01.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          София посрещна 2026 година с концерт и светлинно шоу на площад „Александър I Батенберг“

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          София посрещна Новата 2026 година със сцена под звездите на площад „Александър I Батенберг“ и впечатляващо светлинно шоу, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Хиляди столичани и гости на града, включително посетители от Гърция, Индия и много други държави, се събраха на площада за Новогодишния концерт с участието на групите „Сигнал“ и „Мери Бойс Бенд“, както и Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie и Dim4ou, за да отброят последните минути на 2025 година и настъпването на 2026-а.

          След като хората се поздравиха с идването на Новата година, прозвуча химнът на България, а веднага след това и традиционното Дунавско хоро, което събра десетки участници на площада.

          Александра, която присъстваше на концерта, пожела всичко добро и хубаво, мир и светлина, и късмет на всеки.

          Група приятели от Индия също поздравиха всички за Новата година пред камерата на БГНЕС.

          Семейство от Гърция, избрало да посрещне 2026 година в българската столица, определи празничната атмосфера като изключително приятна: „Много хубаво парти. Много хубав град. Всичко е хубаво. Честита Нова година“.

          Ярослав пък сподели, че най-голямото му желание за Новата година е да прекарва повече време с децата си. „Това ми е достатъчно“, каза той и допълни, че концертът много му харесва.

          София посрещна Новата 2026 година със сцена под звездите на площад „Александър I Батенберг“ и впечатляващо светлинно шоу, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Хиляди столичани и гости на града, включително посетители от Гърция, Индия и много други държави, се събраха на площада за Новогодишния концерт с участието на групите „Сигнал“ и „Мери Бойс Бенд“, както и Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie и Dim4ou, за да отброят последните минути на 2025 година и настъпването на 2026-а.

          След като хората се поздравиха с идването на Новата година, прозвуча химнът на България, а веднага след това и традиционното Дунавско хоро, което събра десетки участници на площада.

          Александра, която присъстваше на концерта, пожела всичко добро и хубаво, мир и светлина, и късмет на всеки.

          Група приятели от Индия също поздравиха всички за Новата година пред камерата на БГНЕС.

          Семейство от Гърция, избрало да посрещне 2026 година в българската столица, определи празничната атмосфера като изключително приятна: „Много хубаво парти. Много хубав град. Всичко е хубаво. Честита Нова година“.

          Ярослав пък сподели, че най-голямото му желание за Новата година е да прекарва повече време с децата си. „Това ми е достатъчно“, каза той и допълни, че концертът много му харесва.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев: Приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент

          Красимир Попов -
          Решението за приемането на еврото е стратегически избор в спорен момент. Това заяви президентът Румен Радев в новогодишното си обръщение, предаде репортер на БГНЕС. Държавният...
          България

          Президентът Радев посрещна 2026 г.: Приемането на еврото е стратегически избор, но народът не бе чут

          Екип Евроком -
          В първите минути на 2026 г. президентът Румен Радев отправи традиционното си новогодишно обръщение към нацията. Държавният глава постави акцент върху драматичните събития от...
          Общество

          Честита Нова 2026 година!

          Пламена Ганева -
          Посрещаме 2026 г. с вяра в по-добро бъдеще, повече сигурност, здраве и поводи за усмивки. В първите минути на новата година редакторският екип ви пожелава...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions