      четвъртък, 01.01.26
          Икономика

          Токът поскъпва с близо 29% за бизнеса

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Електроенергията, търгувана на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарния сегмент „Ден напред“, е реализирана днес при средна цена от 95,67 лева за мегаватчас без ДДС, показват данните след затварянето на борсата. Сделките са за доставка на 2 януари.

          За сравнение, при вчерашната търговия борсата затвори на средна цена от 74,23 лв. за мегаватчас, което означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 28,88% спрямо днешния ден.

          Средната цена на пиковата енергия за периода от 09:00 до 20:00 часа достига 99,29 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата електроенергия – между 01:00–08:00 ч. и 21:00–24:00 ч. – е изтъргувана при средно 92,06 лв. за мегаватчас.

          По данни на БНЕБ общият изтъргуван обем електроенергия в сегмента „Ден напред“ възлиза на 90 562,10 мегаватчаса.

          В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена за 60-минутните продукти към момента е 76,38 лв. за мегаватчас без ДДС, а при 15-минутните продукти средната дневна цена достига 64,04 лв. за мегаватчас без ДДС.

          1 коментар

          1. Лумпените-бизнесмени нали казваха че ще забогатяват като влезе еврото?!И това им е евтино- +50% трябва!

