Млад мъж на 27 години загуби живота си след тежко пътнотранспортно произшествие, станало между селата Дерманци и Тодоричене, община Луковит. Тъжната вест бе потвърдена за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът се е разиграл на 1 януари около 02:20 часа. На пътя, свързващ двете села, лек автомобил е напуснал пътното платно, след като водачът е загубил контрол над управлението. Към момента самоличността на шофьора не е установена. Превозното средство се е ударило в крайпътната растителност, след което се е преобърнало по таван в канавката.

На мястото на инцидента, върху пътното платно, са намерени двама мъже – 27-годишен жител на град Луковит и 26-годишен от село Дерманци. Пострадалите са били транспортирани по спешност в болница в Плевен. За съжаление, малко по-късно 27-годишният мъж е починал в лечебното заведение.

В Районното полицейско управление в Луковит е образувано досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.