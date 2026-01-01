НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 01.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Трагичен инцидент край Луковит: 27-годишен мъж загина след катастрофа на 1 януари

          1
          155
          Снимка: Ronald Zak / AP
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Млад мъж на 27 години загуби живота си след тежко пътнотранспортно произшествие, станало между селата Дерманци и Тодоричене, община Луковит. Тъжната вест бе потвърдена за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

          - Реклама -

          Инцидентът се е разиграл на 1 януари около 02:20 часа. На пътя, свързващ двете села, лек автомобил е напуснал пътното платно, след като водачът е загубил контрол над управлението. Към момента самоличността на шофьора не е установена. Превозното средство се е ударило в крайпътната растителност, след което се е преобърнало по таван в канавката.

          На мястото на инцидента, върху пътното платно, са намерени двама мъже – 27-годишен жител на град Луковит и 26-годишен от село Дерманци. Пострадалите са били транспортирани по спешност в болница в Плевен. За съжаление, малко по-късно 27-годишният мъж е починал в лечебното заведение.

          В Районното полицейско управление в Луковит е образувано досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

          Млад мъж на 27 години загуби живота си след тежко пътнотранспортно произшествие, станало между селата Дерманци и Тодоричене, община Луковит. Тъжната вест бе потвърдена за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

          - Реклама -

          Инцидентът се е разиграл на 1 януари около 02:20 часа. На пътя, свързващ двете села, лек автомобил е напуснал пътното платно, след като водачът е загубил контрол над управлението. Към момента самоличността на шофьора не е установена. Превозното средство се е ударило в крайпътната растителност, след което се е преобърнало по таван в канавката.

          На мястото на инцидента, върху пътното платно, са намерени двама мъже – 27-годишен жител на град Луковит и 26-годишен от село Дерманци. Пострадалите са били транспортирани по спешност в болница в Плевен. За съжаление, малко по-късно 27-годишният мъж е починал в лечебното заведение.

          В Районното полицейско управление в Луковит е образувано досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата. Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Кристалина Георгиева за еврозоната: България ще пожъне икономически ползи и ще формира бъдещето на Европа

          Екип Евроком -
          Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева приветства присъединяването на България към еврозоната, определяйки събитието като ключов момент с огромна тежест, който...
          Икономика

          Балканските медии: България пише история с влизането в еврозоната на 1 януари 2026 г.

          Екип Евроком -
          Водещите медии на Балканите отделят централно място на официалното приемане на еврото в България днес, 1 януари 2026 г. Този акт се случва точно...
          Инциденти

          Медицински хеликоптер евакуира тежко пострадал мъж от село Гела

          Георги Петров -
          Медицински хеликоптер е бил задействан за спешна въздушна евакуация на млад мъж, пострадал при инцидент в родопското село Гела, съобщи за БТА д-р Велин...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions