Унгария губи над 1 млрд. евро от ЕС заради нарушения на върховенството на закона

Унгария окончателно загуби правото си на значителна финансова помощ от Европейския съюз, след като не изпълни изискваните реформи, свързани с принципа за върховенство на правото. По данни на Европейска комисия става въпрос за над 1 милиард евро, предаде ДПА.

За да получи средствата, Будапеща е трябвало да осъществи достатъчно реформи до края на 2025 г., включително промени в законодателството за предотвратяване на конфликти на интереси и за борба с корупцията. Европейската комисия обаче е преценила, че предприетите действия не отговарят на изискванията.

Финансирането е било предназначено за програми в подкрепа на структурно по-слабо развити региони и първоначално е било планирано за 2023 г. Средствата са замразени след анализ, според който Унгария е нарушила определени стандарти и основни ценности на Европейски съюз.

От Брюксел предупреждават, че ако унгарските власти продължат да не прилагат достатъчни реформи, страната рискува да загуби още милиарди евро от европейското финансиране в следващите години.

Регламентът на ЕС за условията за върховенство на закона влезе в сила през 2021 г. и обвързва защитата на бюджета на съюза със спазването на демократичните принципи. В края на 2022 г. държавите членки се договориха да замразят чрез този механизъм около 6,3 млрд. евро от средствата за Унгария по многогодишния бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г.

Първият транш, в размер на малко над 1 млрд. евро, вече изтече в края на 2024 г., след като Будапеща не успя да приложи изисканите реформи, припомня ДПА.

На този фон Унгария продължава да бъде обект на критики в рамките на съюза, включително заради позицията си да блокира старта на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.