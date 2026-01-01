НА ЖИВО
          Унгарският сценарий и бъдещето на сръбската петролна индустрия

          Снимка: ukrinform.net
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Несигурността около Петролната индустрия на Сърбия (НИС) продължава да поставя под въпрос енергийната стабилност на страната. Въпреки множеството спекулации през последните месеци – от фалит до национализация – сръбските власти до голяма степен запазиха ролята си на страничен наблюдател, оставяйки впечатление, че решението се очаква отвън.

          Рафинерията в Панчево временно преустанови работа, но според управляващите това не е довело до недостиг на горива за населението. От Москва обаче неколкократно беше отправено предупреждение, че договорите трябва да се спазват, като газовото споразумение със Сърбия беше удължено само с три месеца.

          Нов обрат настъпи, когато Служба за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) удължи срока за излизане на руската собственост от НИС до 24 март, а малко преди Нова година – и лиценза на компанията до 23 януари. Това позволи рафинерията да възобнови работа след 36-дневно спиране, но според анализатори несигурността остава.

          „Това е само кратка пауза. Ако до 24 март не се намери решение, може да се стигне до проблеми с доставките“, коментира Милан Чулибрък, редактор в сръбския седмичник „Радар“.

          Подобни опасения изрази и сръбският президент Александър Вучич, който предупреди, че отлаганията не решават проблема в дългосрочен план.

          Все по-често като възможно решение се споменава продажба на НИС на унгарската компания МОЛ. Този т.нар. „унгарски сценарий“ се вписва в геополитическия триъгълник Белград–Москва–Будапеща, но поражда сериозни съмнения във Вашингтон. Анализатори предупреждават, че подобна сделка може да концентрира енергиен контрол върху целия регион и да създаде нови рискове.

          Според Чулибрък Газпром няма интерес да продава стратегически актив като НИС, докато санкциите са в сила, а и САЩ ясно са заявили, че не желаят средства от евентуална сделка да достигнат до Русия.

          В Сърбия вече се обсъждат и други варианти, включително принудителна държавна администрация, но и те изглеждат недостатъчни, за да удовлетворят изискванията на американската страна. Опозицията настоява за по-активна роля на държавата, докато експерти предупреждават, че изчакването до крайния срок през март може да доведе до реална криза с доставките.

          Въпросът остава открит: дали Сърбия ще намери балансирано решение между геополитическия натиск и собствената си енергийна сигурност, или проблемът с НИС ще продължи да се задълбочава.

