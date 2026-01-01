Унгарският сценарий и бъдещето на сръбската петролна индустрия

Несигурността около Петролната индустрия на Сърбия (НИС) продължава да поставя под въпрос енергийната стабилност на страната. Въпреки множеството спекулации през последните месеци – от фалит до национализация – сръбските власти до голяма степен запазиха ролята си на страничен наблюдател, оставяйки впечатление, че решението се очаква отвън.

Рафинерията в Панчево временно преустанови работа, но според управляващите това не е довело до недостиг на горива за населението. От Москва обаче неколкократно беше отправено предупреждение, че договорите трябва да се спазват, като газовото споразумение със Сърбия беше удължено само с три месеца.

Нов обрат настъпи, когато Служба за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) удължи срока за излизане на руската собственост от НИС до 24 март, а малко преди Нова година – и лиценза на компанията до 23 януари. Това позволи рафинерията да възобнови работа след 36-дневно спиране, но според анализатори несигурността остава.

„Това е само кратка пауза. Ако до 24 март не се намери решение, може да се стигне до проблеми с доставките“, коментира Милан Чулибрък, редактор в сръбския седмичник „Радар“.



Подобни опасения изрази и сръбският президент Александър Вучич, който предупреди, че отлаганията не решават проблема в дългосрочен план.

Все по-често като възможно решение се споменава продажба на НИС на унгарската компания МОЛ. Този т.нар. „унгарски сценарий“ се вписва в геополитическия триъгълник Белград–Москва–Будапеща, но поражда сериозни съмнения във Вашингтон. Анализатори предупреждават, че подобна сделка може да концентрира енергиен контрол върху целия регион и да създаде нови рискове.

Според Чулибрък Газпром няма интерес да продава стратегически актив като НИС, докато санкциите са в сила, а и САЩ ясно са заявили, че не желаят средства от евентуална сделка да достигнат до Русия.

В Сърбия вече се обсъждат и други варианти, включително принудителна държавна администрация, но и те изглеждат недостатъчни, за да удовлетворят изискванията на американската страна. Опозицията настоява за по-активна роля на държавата, докато експерти предупреждават, че изчакването до крайния срок през март може да доведе до реална криза с доставките.

Въпросът остава открит: дали Сърбия ще намери балансирано решение между геополитическия натиск и собствената си енергийна сигурност, или проблемът с НИС ще продължи да се задълбочава.