Столицата навлиза в новия етап на присъединяване към еврозоната напълно подготвена, като това няма да доведе до повишаване на местните налози. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в своя позиция, публикувана в социалната мрежа Фейсбук. Градоначалникът бе категоричен, че преходът се осъществява без увеличение на местните данъци и такси и без скрити поскъпвания.

„Европа вече е и нашата валута. От днес София е част от еврозоната – напълно интегрирана в европейското семейство”, написа Терзиев по повод историческата промяна.

Според кмета на София тази стъпка е гарант за стабилност и по-високо доверие, което ще рефлектира пряко върху възможностите за по-достъпно и евтино финансиране на ключови градски проекти. Той подчерта икономическите ползи за развитието на града.

„По-ниският валутен риск и по-добрите условия за заеми дават възможност да инвестираме повече и по-разумно в инфраструктура, транспорт и качество на живот. Празнуваме важна крачка напред – и гледаме уверено към бъдещето на София”, допълни още Васил Терзиев.