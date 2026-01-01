НА ЖИВО
          Весела Лечева: Измина много успешна спортна година за България

          "Желая на всички състезатели, треньори и ръководители много здраве, за да се справят с предизвикателствата и да преследват своите мечти“ - написа още председателят на БОК и БСС

          Снимка: БГНЕС
          Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) и Българския стрелкови съюз (БСС) Весела Лечева поздрави спортисти, треньори и спортни ръководители за Новата година. 

          „Изпратихме изключително успешна спортна 2025-а година, в която не само утвърдени български спортни звезди, но и много млади шампиони показаха световна класа. 

          2026-а идва с нови надежди. Това е годината на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина (6-22 февруари), където България ще е с най-силния си олимпийски състав от години. 

          През 2026-а страната ни е домакин на редица престижни световни форуми, което е доказателство, че през годините нашите федерации изградиха потенциал да са сред най-добрите. 

          В края на януари Банско за пореден път приема Световната купа по сноуборд, която ще е и последна олимпийска квалификация. В първите дни на февруари Бургас е домакин на Евро 2026 по спортна стрелба за първи път от десетилетия.

          През май за първи път в историята Джиро д’Италия ще започне от България с етапите в Несебър, Бургас и Пловдив, а в края на месеца (27-31 май) София е домакин на Европейско първенство по художествена гимнастика. 

          Едно от най-чаканите спортни събития без съмнение е Европейското първенство по волейбол за мъже през септември, където нашите световни вицешампиони ще имат щастието да играят пред пълни трибуни в София. 

          Желая на всички спортисти, треньори и спортни ръководители много здраве, за да се справят с предизвикателствата и да преследват своите мечти“, написа Лечева. 

          - Реклама -

